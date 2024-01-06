Наука Рождества: Была ли Вифлеемская звезда реальным явлением? LIFE собрал самые разные мнения о том, что в действительности могло быть описано в Евангелии от Матфея как чудесное предзнаменование. 5 января, 21:44 Об этом небесном явлении в день рождения Иисуса Христа писал только апостол Левий Матфей. Обложка © Shutterstock

Примечательно, что об этом небесном явлении в день рождения Иисуса Христа писал только апостол Левий Матфей. Во всяком случае, только в его тексте есть о нём упоминание. Самые известные слова в Евангелии от Матфея о Вифлеемской звезде: "Ибо мы видели звезду Его на востоке". Полностью:

"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему".

Кроме того, далее в тексте говорится, что звезда, по сути, сопровождала легендарных путников — волхвов, которые только благодаря ей нашли тот самый хлев или ясли: крытый загон для домашнего скота, где, по легенде, пришлось рожать Богородице, потому что для святого семейства не нашлось мест на постоялом дворе.

"И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец".

По поводу сопровождения найти научное объяснение совсем трудно, но само необычное небесное явление, которое могло быть истолковано как знак свыше, рассматривается как абсолютно возможное. И вот, например, одно из предположений на этот счёт.

Туманность RCW 103 с нейтронной звездой посередине, оставшейся после взрыва сверхновой. Фото © Wikipedia / NASA

Это туманность RCW 103, которая находится в 10 тысячах световых лет от Земли в направлении созвездия Наугольника (в Южном полушарии неба). А в центре этого газообразного облака — так называемая нейтронная звезда: сжавшееся до немыслимо крошечных размеров (в данном случае 16 километров) ядро "умершей" звезды. Вместе с туманностью это, так сказать, останки той звезды, которая, по примерным оценкам, "при жизни" должна была быть массой как восемь Солнц.

А "смерть", то есть завершение основного эволюционного цикла такой звезды, происходит как то, что называется взрывом сверхновой: "перегоревшее" светило сбрасывает в космос всю внешнюю часть и оставляет после себя одинокое маленькое ядро. И выглядит это как невероятно яркая вспышка, которую можно видеть в небе не только несколько часов, но часто и много дней подряд. Так вот, этот взрыв сверхновой как раз, по мнению учёных, и произошёл около двух тысяч лет назад. Единственная проблема — созвездие Наугольника в Северном полушарии полностью видно только в широтах ниже 29 градусов, а Вифлеем — на пару градусов выше.

Другой аналогичный вариант — двойная звёздная система в созвездии Орла, в 21 тысяче световых лет от нас. Она состоит из двух нейтронных звёзд, то есть бывших звёздных ядер. И астрономы подсчитали, что одна из двух "звёзд-прародителей" должна была вспыхнуть сверхновой тоже две тысячи лет назад. Даже есть датировка: 4–2 годы до нашей эры. Соответственно, в этой датировке вполне могла бы закрасться маленькая неточность, к тому же нельзя исключать, что в самих священных текстах указанные датировки и вообще всё наше летоисчисление содержат небольшую ошибку.

Далее, Вифлеемская звезда могла бы оказаться сверхновой особой разновидности — не прощальным фейерверком "умирающей" звезды, а внезапной вспышкой звезды уже "почившей", а именно белого карлика. Так же, как и нейтронная звезда (и, кстати, как и чёрная дыра звёздной массы), белый карлик — это бывшее звёздное ядро, просто оно ввиду сравнительно скромной массы сжалось не до такой степени, как нейтронная звезда или как чёрная дыра. А когда звезда находится не в одиночку, а в двойной системе, то белый карлик может понемногу притягивать к себе, "поедать" вещество звезды-компаньонки. И от такого "переедания" ненасытный маленький гигант время от времени "икает" — вспыхивает.

Взрыв сверхновой звезды (анимация). Фото © GIF

Что ещё предполагают — явление под названием аппульс: когда в одной точке в небе друг с другом соединяются, как бы встречаются два небесных тела. То есть на самом-то деле они друг от друга могут быть невероятно далеко, но с нашей точки зрения они друг к другу вплотную подходят и от этого вдвоём и светят вдвое ярче. К примеру, по подсчётам, во 2 году до нашей эры (то есть до Рождества Христова) таким образом в небе соединились Венера и Юпитер, а годом ранее с Юпитером сошлась в одном месте звезда Регул в созвездии Льва.

Наконец, одно из самых очевидных соображений по поводу Вифлеемской звезды — комета. Но, к сожалению, из известных науке таких явлений самое ближайшее к предполагаемому моменту рождения Христа — пролёт кометы Галлея в 12 году до нашей эры. Притом, как правило, в летописях при описании комет всё-таки как-то упоминается хвост. И даже комета не могла бы служить волхвам путеводной звездой: она смещается и к концу путешествия (а волхвы шли, судя по всему, долгие месяцы) будет указывать совершенно не туда, куда указывала изначально.

Авторы Адель Романенкова