Сигнал от Вселенной: Учёные встревожены странным сообщением "Вояджера-1" Летящий сквозь межзвёздное пространство легендарный зонд в своём недавнем послании не сообщил никаких научных данных, а вместо этого сообщил какую-то таинственную абракадабру. 14 декабря, 21:43 Учёные встревожены странным сообщением "Вояджера-1". Обложка © NASA / JPL-Caltech

Если в ясный вечер вам удастся найти в небе созвездия Змееносца и Геркулеса, знайте: где-то там сейчас летит знаменитый зонд "Вояджер-1". Он отправился в космос в 1977 году почти одновременно со своим братом-близнецом "Вояджером-2". Оба они несколько лет назад покинули условные пределы Солнечной системы. "Первый" уже в 24 миллиардах километров от Земли. Для сравнения: Плутон от нас примерно в шести миллиардах километров.

И воображение поражает тот факт, что в такой дали и спустя почти полвека полёта оба космических аппарата размерами в 2,5 метра и весом в 700 килограммов остаются на связи. Информация от "Вояджера-1" сейчас летит на Землю почти сутки — 22,5 часа. Соответственно, столько же к зонду мчится очередная команда от инженеров.

Вообще, удивительно понимать, что наши смартфоны обрабатывают десять миллиардов сигналов ежесекундно, а полувековая бортовая техника "Вояджеров" — восемь тысяч. И она ещё "жива", до сих пор научные инструменты зондов собирают и передают свои данные о неведомом межзвёздном пространстве. Правда, на "Вояджере-1" работают только четыре исследовательских прибора из десяти, а на "Вояджере-2" — пять, но это не потому, что все остальные сломались: их просто пришлось отключить для экономии энергии как менее приоритетные. Аппараты питаются от радиоизотопных генераторов на плутонии-238, и, конечно, они с годами ослабевают. Впрочем, на "первом" один детектор действительно сломался в самом начале миссии, но — всякое бывает.

К сожалению, в NASA с грустью ожидают полной потери связи с "Вояджерами" в довольно скором времени: вполне возможно, в 2025 или 2026 годах. Но всячески стараются максимально отложить этот момент. "Вояджер-2" в надежде продлить ему жизнь уже перевели на резервный генератор. На "Вояджере-1" работает на один прибор меньше, так что ему пока ещё хватает основного источника питания. Но почему-то именно этот "первый" в последнее время удивляет какими-то неожиданными посланиями. К примеру, в 2022 году зонд внезапно перестал понимать, где он находится, и в NASA долгие месяцы "переворачивали" полувековые чертежи и прочие документы, чтобы выяснить, что стряслось. Оказалось, в бортовом компьютере был сбой. Предполагают, что из-за космической радиации. Ситуацию привели в норму, но вот теперь — какая-то новая непонятная история.

Интерактивная система НАСА по Солнечной системе позволяет пользователям видеть, где сейчас находятся "Вояджеры" относительно планет, Солнца и других космических кораблей. 2

Дело в том, что Земля получает данные от обоих зондов "пакетами", в которые "упакована" информация и от научных приборов, и от системы управления полётом. Так вот, в недавнем очередном "пакете" с "Вояджера-1" от научных приборов не было вообще ничего, а по поводу текущего "самочувствия" космического аппарата — какая-то абракадабра, бессмысленная мешанина единиц и нулей. В данном случае в NASA сообщают, что в принципе причина возможной неисправности достаточно понятна: что-то не так с тем конкретным бортовым компьютером, который и собирает очередную "посылку" данных и передаёт её телеметрической системе для дальнейшей отправки на Землю. Пишут, что этот бортовой компьютер уже пробовали выключить и снова включить — примерно так же, как мы поступаем с нашими домашними компьютерами в случае непонятного глюка. Но "Вояджеру" это пока не помогает. В целом в общем-то особой паники по этому поводу в NASA не ощущается, разве что опять приходится просматривать старые документы. Но, конечно, это ещё одно напоминание о предстоящем прощании.

Авторы Адель Романенкова