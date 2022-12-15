Звонок с окраины Вселенной: Давно замолчавший "Вояджер" прислал неожиданный сигнал По неизвестным до недавних пор причинам мчащийся в межзвёздном пространстве посланник человечества несколько месяцев подряд передавал на Землю непонятные данные. 14 декабря, 23:40 Обложка © NASA

Где сейчас "Вояджер-1"

Текущее местоположение зондов "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Фото © NASA

Как видите, уже как минимум раза в три дальше Плутона. Текущее расстояние — более 23 миллиардов километров, или полторы сотни астрономических единиц. Астрономическая единица — это расстояние между Землёй и Солнцем, а именно 150 миллионов километров. Так вот, каждый год "Вояджер-1" преодолевает такое расстояние три с половиной раза, даже чуть больше. И так практически все минувшие 45 лет этого путешествия.

А ведь изначально обоим "Вояджерам" ставили всего лишь пятилетний "гарантийный срок". Интересно, что "Вояджер-2" в 1977 году улетел на 16 дней раньше первого. А "Вояджер-1" отправили по более короткой трассе прямиком к Юпитеру и Сатурну и, в общем-то, надеялись лишь на исследования этих газовых гигантов, но зонд настолько ловко раскрутился и ускорился за счёт их гравитации, что давно обогнал второй зонд и оставил его далеко позади. Вот уже десять лет (с 2012 года), как он покинул условные пределы Солнечной системы. Ниже — некоторые из самых красивых и интересных снимков, которые "Вояджер-1" делал на своём пути.











Что случилось с "Вояджером-1"

В мае 2022 года учёные стали получать от зонда какие-то странные данные. Они не совпадали с тем, чего от него ждали, в смысле местоположения. Это выглядело так, как будто космический аппарат не очень хорошо понимает, где он находится и каким боком он к нам развёрнут. Но поскольку данные продолжали и продолжают приходить, значит, антенна по-прежнему "смотрит" на Землю и с ней всё в порядке. И к тому же если бы это было что-то очень серьёзное, то автоматически бы сработала специальная система защиты и она перевела бы "Вояджер" в спящий режим.

Инженеры пришли к выводу, что случился некий сбой в системе управления ориентацией аппарата. А вот что именно произошло и как это исправить, стало "вопросом на засыпку", ради которого пришлось перекапывать все имеющиеся данные о конструкции "Вояджера", а это данные полувековой давности.

И это оказалось очень непросто, потому что очень многие проектные документы этой миссии просто-напросто не сохранились: их хватило бы на целую библиотеку, но её созданием и сохранением на тот момент никто не озаботился, все думали лишь о том, чтобы всё получилось как надо. Инженеры годами жили целью запустить этот зонд и держали целые ящики с чертежами и прочими документами в собственных гаражах. А спустя годы, когда "Вояджеры" уже давно были далеко в космосе, многие их создатели благополучно ушли на покой.

Поэтому нетрудно себе представить, какие полномасштабные обзвоны и, можно сказать, обыски пришлось за прошедшее лето проделать специалистам NASA. И при этом надо было ещё проследить всё, что делал "Вояджер-1" за все эти 45 лет.

Из того, что удалось собрать и проанализировать, стало ясно, что виноват "древний" бортовой компьютер зонда: телеметрия передаётся через него, а он неисправен. Есть мнение, что он мог сломаться из-за космической радиации: сейчас он уже очень далеко от Солнца, и его вредное излучение на него практически не действует, зато поток лучей галактических теперь идёт в полную мощь.

Сколько ещё пролетит "Вояджер-1"

Фото © NASA / JPL-Caltech

Его питает радиоизотопный электрогенератор на плутонии-238, то есть электричество вырабатывается из энергии распада атомов радиоактивного вещества. К моменту выхода в межзвёздное пространство в 2012 году его мощность упала на 45%, но тем не менее самый необходимый минимум энергии всё равно до сих пор есть, и, по подсчётам инженеров, его должно хватить как минимум до 2025 года.

Но и даже когда генератор умрёт, это будет означать лишь то, что "Вояджер" больше не сможет общаться с нами. А полёт его продолжится. Он уже так далеко, что в Солнечную систему не вернётся, а будет сам собой лететь всё дальше и дальше. Через лет 300 он будет на уровне облака Оорта — гипотетической сферы из астероидов, комет и всего прочего, в которую заключена наша Солнечная система и которая находится на расстоянии примерно одного светового года. Значит, через 1200 лет он будет на том расстоянии, на котором расположены ближайшие к нам звёзды после Солнца — система альфа Центавра. Но на самом деле "Вояджер-1" мчится в другом направлении — он летит туда, где на звёздном небе находятся созвездия Геркулеса и Змееносца.

Направление полёта "Вояджера-1". Фото © Wikipedia

А больше всего воображение астрономов поражает то, что траектория ведёт зонд в сторону звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа. Дело в том, что около неё нашли планеты, на которых вполне могла бы существовать жизнь, как мы её понимаем. Не говоря уже о той жизни, которой мы не знаем и не понимаем. "Вояджер" доберётся туда лишь через 40 тысяч лет. И это рождает сразу несколько почти философских вопросов. Во-первых, будет ли там к тому времени кто-то живой. Во-вторых, если будет, то смогут ли они понять, что к ним прилетело и что для них изложено на золотой пластине, которую несёт с собой этот зонд. И в-третьих, будем ли к тому времени на Земле мы. Если бы у нас хватило ума на то, чтобы выжить, мы бы за эти 40 тысяч лет и сами научились летать меж звёзд.

Авторы Адель Романенкова