Такого в космосе ещё не видели: Учёные получили странный сигнал из глубин Вселенной Телескопы уловили эхо удивительного события, и оно не похоже ни на что из того, что наблюдали раньше. 12 декабря, 23:40 Фото © Shutterstock

Настоящие звёзды умирают красиво. Впрочем, с точки зрения науки это не смерть — лишь завершение одного цикла и начало другого. В этом огромном термоядерном реакторе заканчивается топливо, звезду разносит до невероятных размеров, а потом прощальный всегалактический фейерверк — взрыв сверхновой. Так звезда сбрасывает ненужную оболочку. Правда, такие небольшие светила, как наше, сверхновыми не взрываются, оболочка сходит без вселенских спецэффектов.

В любом случае после всего этого остаётся ядро, оно сжимается и превращается в один из трёх объектов в зависимости от массы: если это была скромная звезда вроде нашего Солнца или немного больше, то в белый карлик, если 8–20 Солнц — в нейтронную звезду (пульсар), если ещё массивнее — в чёрную дыру. То есть всё это — бывшие звёздные ядра.

Взрыв сверхновой звезды. Изображение © giphy.com

Но это вовсе не значит, что больше ничего в их жизни произойти не может. Вселенское шоу продолжается, пока существует само пространство-время. Эти осиротевшие бывшие ядра довольно часто сталкиваются, сливаются воедино и тем самым устраивают не менее фантастические представления.

Столкновение двух нейтронных звёзд. Изображение © giphy.com

Так вот, когда такое происходит с двумя чёрными дырами, то земляне об этом узнают только благодаря гравитационным волнам, поскольку фотоны из чёрных дыр не выходят ни в каком виде. А во всех остальных случаях происходят сильнейшие вспышки гамма-излучения. Так называемые гамма-всплески. Напомним, гамма-лучи — это самые коротковолновые лучи во Вселенной, они очень вредительские, но дело сейчас не в этом, а в том, что гамма-всплеск — это самое яркое, самое мощное событие в космосе. Бывает, что глазами в оптический телескоп мы ничего не видим, но эхо гамма-всплеска подсказывает, что где-то произошло что-то поистине космическое.

И по тому, как именно выглядел этот гамма-всплеск, можно даже судить, что же именно случилось в данном случае. Множество наблюдений дают такую тенденцию: когда вспыхивает сверхновая, то получается долгий-долгий (вплоть до шести часов) выброс сравнительно более мягкого излучения. А когда сталкиваются бывшие ядра, всплеск очень мимолётный, меньше двух секунд. Зато очень жёсткий. Как объясняют учёные, тут всё зависит от плотности объекта. Чем плотнее, тем более короткая и жёсткая делается вспышка. Белый карлик плотный, а нейтронная звезда схлопывается вообще до размеров города.

Так вот, астрономы уже вполне достаточно повидали столкновений и двух нейтронных звёзд, и, допустим, чёрной дыры и нейтронной звезды. Но недавно они столкнулись с чем-то совершенно новым и не совсем поняли, к чему, собственно, это приписать. Речь идёт о гамма-всплеске, записанном как GRB 211211A. Сообщается, что эти лучи преодолели более миллиарда световых лет. Их поймали в декабре 2021 года сразу несколько обсерваторий, в том числе гамма-телескопы Fermi и Neil Gehrels Swift, они оба космические, летают на высоте 550 километров над Землёй.

GRB 211211A. Изображение © eurekalert.org / A. Simonnet (Sonoma State Univ.) and NASA’s Goddard Space Flight Center

"Увиденная" ими вспышка выглядела так: сначала 13 секунд жёсткого излучения, потом ещё 55 секунд сравнительно мягкого. Отсюда возник вопрос: что это такое? Если жёстко было целых 13 секунд, то это, стало быть, точно не две нейтронные звезды: это что-то слишком долго для них. И, с другой стороны, эти 55 секунд умеренного потока лучей ещё больше сбивают с толку.

Теоретические расчёты и компьютерное моделирование приводят учёных к единственному на сегодняшний день объяснению: что один объект был чем-то явно мощнее обычной нейтронной звезды, а другой, наоборот, значительно слабее.

На роль старшего товарища утверждён объект под названием магнетар. Это тоже нейтронная звезда, только у неё поразительно мощное магнитное поле, излучает она сильнее. Учёные предполагают, что это только что появившийся пульсар, то есть это звёздное ядро, которое совсем недавно сколлапсировало. А в качестве младшего участника этого столкновения предлагается белый карлик.

Авторы Адель Романенкова