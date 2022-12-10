Очень странные дела: Неожиданная находка на Марсе встревожила учёных Первый же в истории космический корабль, который успешно работал на Красной планете, обнаружил на месте посадки нечто такое, чему оказалось очень трудно дать научное объяснение. 9 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Речь идёт о спускаемом аппарате NASA "Викинг-1". Его запустили в августе 1975 года вместе с орбитальным, и через 10 месяцев полёта, 4 июля 1976 года, он сел в марсианской равнине Хриса, это субэкваториальная зона Красной планеты.

"Викинг-1" проработал там больше двух тысяч солов (сол — это марсианские сутки, по продолжительности они почти как земные, всего на 39 минут дольше), то есть шесть лет. Кстати, он по сей сол там. В 2006 году его сфотографировал орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Теперь это мемориал. Если на Марсе действительно будет колония землян, то их наверняка будут возить туда на экскурсию.

Космический аппарат "Викинг-1", сфотографированный c околомарсианской орбиты в 2006 году. Фото © NASA

Всё началось на самом деле с того, что за пять лет до "Викинга" к Марсу отправили "Маринер-9", и он первым с орбиты запечатлел то, что, на взгляд геологов, представляет собой русла рек и всевозможные огромные каналы, по которым, судя по всему, шли мощные потоки воды. Это означает, что, похоже, были такие времена, когда на Марсе случались паводки и просто-таки целые наводнения. Именно поэтому для "Викинга" выбрали окрестности этой равнины Хриса: там есть целая большая система древних каналов оттока. Вот они.

Древние каналы в окрестностях места посадки аппарата "Викинг-1". Фото © Wikipedia

Если смотреть на этот снимок, то место посадки "Викинга" — с правой стороны, ближе к самому краю. Учёные пребывали в уверенности, что в этом районе всё вокруг должно было быть смыто каким-то катастрофическим наводнением, что гонимые водой камни должны были лечь внахлёст друг на друга, как черепица, что должны были наблюдаться какие-то омытые со всех сторон волнами островки и всё такое прочее. А меж тем вот что "Викинг-1" обозревал вокруг на самом деле.

Место посадки космического аппарата "Викинг-1", который работал на Марсе в 1976–1982 годах. Фото © NASA

Вместо того чтоб лежать внахлёст, глыбы лежат так, как будто они откуда-то нападали. С тех самых пор всю планетологию мучает вопрос: а что тут, собственно, произошло? Может, взорвался вулкан? Но дело в том, что камней нападало много, а вот явных обломков застывшей лавы мало.

Учёные в очередной раз обратились к современной технике и сделали компьютерное моделирование возможных версий произошедшего. И получилось, что на самом деле где-то неподалёку, похоже, упал астероид. И астероид должен был быть в диаметре километров десять, то есть такой же, какой у нас 66 миллионов лет назад расправился с динозаврами. Естественно, от удара в разные стороны посыпался град выбитых с поверхности кусков марсианского грунта. Но поскольку места эти выглядят как когда-то полноводные, то учёные склоняются к тому, что астероид угодил в воду, в марсианское море. И поднял цунами. И большая вода пошла по всем этим каналам и руслам. Более того, в 900 километрах от "Викинга" действительно нашли ударный кратер в 110 километров. Надо сказать, кратер Чиксулуб в Мексике, который остался от "убийцы динозавров", несколько шире — 180 километров. Но, в принципе, этот марсианский вполне подходит в качестве "отпечатка пальца" виновника произошедшего возле равнины Хриса.

Авторы Адель Романенкова