Может, это и не планета: Учёные нашли в космосе странный объект и не могут понять, что это такое По размерам это похоже на газовый гигант вроде Юпитера. Но по другим характеристикам это нечто такое, чего астрофизики ещё не встречали. 6 декабря, 23:40 Экзопланета HD 114082 b в представлении художника. Фото © NASA / JPL-Caltech

Объект находится в созвездии Центавра (или Кентавра). К сожалению, его видно только на юге России, и то не полностью. Зато отлично видно в Южном полушарии. Поэтому странную планету и нашли во время наблюдений с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

Как сообщают специалисты Института астрономии общества Макса Планка, речь идёт об объекте, который вращается вокруг звезды HD 114082, очень похожей на наше Солнце, в 311 световых годах от нас. Загадочная планета вращается вокруг неё на дистанции примерно в половину астрономической единицы, то есть в половину того расстояния, которое разделяет Землю и Солнце. Получается, в Солнечной системе она бы находилась примерно между Меркурием и Венерой. Достаточно близко. Один оборот делает менее, чем за 110 земных дней.

Надо сказать, что чаще всего в космосе находят именно огромные экзопланеты — их лучше видно. Поэтому когда сообщается, что вокруг такой-то звезды вращается одна-единственная планета, то вполне возможно, что их там много, просто остальные довольно маленькие, и их ещё не заметили.

В данном случае пока известно об одной, и она действительно гигантская — в точности, как Юпитер. Радиус Юпитера, к слову, — почти 70 тысяч километров. А учитывая такую близость к звезде, это "горячий Юпитер". Казалось бы, очень распространённый тип экзопланет. Но есть одна странность.

Юпитер был запечатлён космическим кораблем НАСА "Юнона" 12 февраля 2019 года, когда космический корабль совершил свой 17-й научный полет вокруг Юпитера. Фото © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

Дело в том, что при наблюдении за поведением звезды и её планеты можно составить представление о массе этой планеты, — они вращаются вокруг общего центра масс, и планета своим притяжением тоже, хоть и немного, но воздействует на звезду. И если "увидеть", где этот центр и насколько интенсивно звезда "ходит" вокруг него, то создаётся картина массивности её спутника. Так вот, HD 114082 описывает вокруг центра масс такой круг, что масса её "горячего Юпитера" получается в восемь раз больше, чем у нашего Юпитера. А это означает, что у этого, судя по размерам, газового гиганта плотность вдвое выше, чем у твёрдой, каменистой Земли.

Да, кстати, о плотности некоторых планет, просто для понимания: к примеру, у Сатурна она меньше, чем у воды, и если бы можно было поместить эту планету в исполинскую ванну, то окольцованный гигант торчал бы из-под жидкости, как поплавок. А если гигант настолько плотный, как этот тяжеловес у HD 114082, то возникает вопрос: какой же он "газовый" тогда? А если не газовый, то где вы видели каменистые миры таких размеров?

Как объясняют учёные, в принципе, бывают газовые гиганты с твёрдыми ядрами. То есть, известны два механизма формирования этих "Юпитеров", в зависимости от того "сырья", которое имелось в протопланетном диске. Если он изначально родился в такой близости к своему "Солнцу", то, как правило, в такой ситуации протопланетный газовый диск собирается в сравнительно неплотный шар без жёсткого ядра. Это называют "горячим стартом". Но может быть и так, что сначала слепились друг с другом какие-то твёрдые "куски" и из них получилось ядро, а потом оно притянуло к себе кружащиеся вокруг массы водорода, гелия и прочих лёгких материалов. Это "холодный старт".

Но проблема в том, что астрофизики не могут подвести это нечто ни к тому, ни к другому варианту, потому что даже для газового Юпитера с твёрдым ядром плотность слишком неимоверная. А, кроме того, по сценарию "холодного старта" планеты растут медленно, а этому загадочному миру, по полученным данным, от силы 15 миллионов лет. По астрономическим меркам, это просто детский возраст. Земле, допустим, 4,5 миллиарда лет. Каким образом за жалкие 15 миллионов лет возникло нечто подобное, совершенно непонятно.

Авторы Адель Романенкова