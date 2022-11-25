Неизвестное явление: В космосе произошло то, что очень трудно объяснить Астрофизики зафиксировали странную рябь пространства-времени в районе созвездий Волосы Вероники и Гончие Псы. 25 ноября, 01:40 Обложка © NASA/R. Hurt/Caltech-JPL

Удивительное событие наблюдали сразу две обсерватории — LIGO в США и Virgo в Италии. Обе они оснащены специальными приборами, которые позволяют замечать в космосе невидимое глазу явление под названием гравитационные волны. Такие волны возникают во время "танца" двух связанных взаимным притяжением очень массивных объектов. Например, чёрных дыр или нейтронных звёзд. Напомним, и те, и другие — это донельзя сжавшиеся бывшие ядра огромных звёзд, которые в конце жизненного пути сбросили с себя больше не нужную им оболочку.

Вообще, любая масса во Вселенной искривляет пространство-время, это понимание подарил нам Альберт Эйнштейн. Но когда, допустим, какая-то звезда находится в космосе одна, то есть не состоит в близких отношениях с себе подобной, то это искривление получается похожим на некую воронку, в которую и затягивается всё вокруг. Это и есть гравитация.

А вот когда таких объектов два, когда они кружатся вокруг общего центра масс и в конце концов сливаются воедино, то искажение этой ткани пространства-времени вокруг них приобретает совершенно причудливую форму. Оно напоминает рябь, какая бывает, если бросить камень в воду.

Гравитационные волны, образующиеся при слиянии двух чёрных дыр. Видео © giphy.com

И это можно зафиксировать с помощью прибора под названием интерферометр, он может "видеть", как волны накладываются друг на друга. В данном случае интерферометры "увидели" волнение космического "пруда" в той части неба, где находятся созвездия Волосы Вероники и Гончие Псы, это сразу под Большой Медведицей.

Источник замеченных там мощнейших гравитационных волн находится на расстоянии (только представьте) в 17 миллиардов световых лет от нас. То есть, если бы оттуда шли лучи света, то мы бы их не увидели ещё три миллиарда лет, —сама Вселенная существует 14 миллиардов лет (а по последним измерениям, даже немного поменьше).

Но лучи света оттуда не идут, потому что эту гравитационную рябь устроили две чёрные дыры. Одна из них, по подсчётам астрофизиков, весила как 85 Солнц, а вторая — как 65. То есть только одно голое звёздное ядро в десятки раз тяжелее нашего светила. Страшно представить, какими же эти звёзды были при жизни. В любом случае, учёные ещё никогда не видели "вальса" столь внушительных партнёров. Когда они воссоединились, то получилась, как нетрудно догадаться, одна чёрная дыра в полторы сотни масс Солнца.

Слияние чёрных дыр. Видео © giphy.com

В принципе, такие слияния наблюдали в космосе уже немногим менее сотни раз, но именно это от всех остальных заметно отличается. Там сами эти волны какие-то другие: обычно они в таких случаях более медленные, плавные, потому что чёрные дыры сначала долго-долго танцуют и приближаются друг к другу постепенно. А здесь они какие-то чересчур импульсивные, быстрые, резкие. Такого астрономы ещё не видели. Можно подумать, что эти чёрные дыры стали единым целым, по космическим меркам, мгновенно, без всяких долгих приготовлений.

У астрономов есть этому единственный вариант объяснения: что они никогда не были двойной системой, а просто по воле случая внезапно пролетели критически близко друг к другу. Столкнулись, как двое людей на оживлённой улице мегаполиса. Компьютерное моделирование подтверждает, что так действительно может быть. Учёные говорят, подобные удивительные встречи очень возможны в "густонаселённой" космической местности. Значит, по всей видимости, поближе к центрам галактик. Мы-то с вами сидим, можно сказать, в спальном районе Млечного пути, у нас тут звёзды сравнительно далеко друг от друга.

Авторы Адель Романенкова