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6 января, 21:46

Патриарх Кирилл призвал всех верующих делиться светом Христа в Рождество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравляя верующих с Рождеством, призвал делиться друг с другом "согревающим и преображающим" светом Христа.

Священнослужитель напомнил, что зачастую рутина и заботы мешают человеку заметить божественный свет. Он не похож на направленный в глаза прожектор, подчеркнул патриарх. Однако этот свет будет гореть всегда, даже когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.

"Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим тёплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром", — пожелал глава РПЦ единоверцам.

Какими блюдами на Руси было принято встречать Рождество Христово
Какими блюдами на Руси было принято встречать Рождество Христово

Ранее Лайф рассказывал, что испокон веков на Руси верили в рождественские приметы. Некоторые из них помогали не сглазить богатство, а другие указывали на щедрый урожай.

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Getty Images / Anadolu

Илья Пушкарев
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