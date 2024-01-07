Патриарх Кирилл призвал всех верующих делиться светом Христа в Рождество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравляя верующих с Рождеством, призвал делиться друг с другом "согревающим и преображающим" светом Христа.

Священнослужитель напомнил, что зачастую рутина и заботы мешают человеку заметить божественный свет. Он не похож на направленный в глаза прожектор, подчеркнул патриарх. Однако этот свет будет гореть всегда, даже когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.

"Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим тёплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром", — пожелал глава РПЦ единоверцам.