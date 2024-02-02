Путин рассказал, на что опирался в решении вопросов, связанных с Крымом и Донбассом

В решении вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, президент России Владимир Путин опирался на настрой общества. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. Он подчеркнул, что власти страны делают то, чего "ждут от них люди".

"Если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", — сказал президент.