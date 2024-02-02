Путин рассказал, на что опирался в решении вопросов, связанных с Крымом и Донбассом
Путин заявил, что в вопросах Крыма и Донбасса опирался на настрой общества
В решении вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, президент России Владимир Путин опирался на настрой общества. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. Он подчеркнул, что власти страны делают то, чего "ждут от них люди".
"Если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", — сказал президент.
Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство россиян сейчас вместе с армией и флотом. Это, по словам главы государства, и является основой успеха для бойцов в зоне спецоперации.
LIFE / Андрей Тишин