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13 февраля, 12:00

Тест: В какой стране вы жили в прошлой жизни

Продолжаем познавать тайны своих прошлых воплощений на этой планете. На этот раз Life.ru расскажет, откуда вы родом. Были в прошлой жизни, конечно.

Наш тест поможет вам узнать о своих предыдущих жизнях. Считается, что каждый человек перерождается несколько раз и опыт прошлых воплощений может оказывать влияние на текущую жизнь. Возможно, узнав, в какой стране вы жили в прошлый раз, вам станут понятны свои особенности характера или привычки.

Ранее Life.ru составлял не менее интересные тесты, в которых можно проверить, насколько хорошо вы помните песни группы "Кино", как точно знаете школьные поговорки и как вас звали в прошлой жизни.

Этих легендарных актёров из советского кино и по сей день считают эталонами мужской красоты
Этих легендарных актёров из советского кино и по сей день считают эталонами мужской красоты
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Shutterstock

Елизавета Терешкова
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