7 роскошных интерьеров известных дизайнеров, которые покажут, как надо обустраивать дома

Талантливый человек талантлив во всём. Переступая пороги домов величайших модельеров мира, мы обнаруживаем, что их талант к творчеству и инновациям не ограничивается лишь созданием одежды. Каждый уголок, каждая деталь в их домах — это продолжение творчества, где мода и дизайн интерьера переплетаются, создавая уникальные жилища.

Коко Шанель

Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS / © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /masterskaya_katya_gerdt

Габриэль Коко Шанель не просто изменила мир моды, она перевернула его с ног на голову, как и интерьер своего парижского апартамента, демонстрируя те же принципы простоты и элегантности. Её маленькое чёрное платье нашло отражение в минималистичном декоре. А знаменитый аромат Chanel № 5 — в изысканных акцентах её жилища.

Джорджо Армани

Фото © Shutterstock, © mydecor

Итальянский дизайнер Джорджо Армани, известный своим нестрогим стилем, привнёс эту же философию в интерьер своего дома. Пространство, где каждая деталь тщательно продумана, отражает его предпочтение чистым линиям и нейтральной цветовой палитре, создавая ощущение спокойствия и роскоши.

Марк Боан

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vogue France, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sebeau___

В доме Марка Боана, долголетнего креативного директора Dior, интерьер также отражает его подход к дизайну одежды: элегантность без излишеств. Каждая комната демонстрирует преданность классическому стилю с современным акцентом, подчёркивая умение Боана сочетать традиции с инновациями.

Карл Лагерфельд

Интерьер дома Лагерфельда, так же как и его коллекции для Chanel и Fendi, отражает любовь Карла к смелым и инновационным решениям. Пространство, наполненное современным искусством и антиквариатом, демонстрирует его неординарный взгляд на дизайн и страсть к красоте во всех её проявлениях.

Ив Сен-Лоран

Фото © ТАСС / Jean-Jacques Datchary, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sotheby's Home

Дом Ив Сен-Лорана в Париже столь же революционен, как и его модные коллекции. Элегантные интерьеры с богатой палитрой и изысканными тканями отражают его умение играть с формой и цветом, создавая вечно актуальные образы.

Кельвин Кляйн

Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE, © homejournal.com

Кельвин Кляйн сделал своё имя синонимом американской кэжуал-моды. Его минималистичный подход к дизайну и акцент на комфорте и функциональности оказали огромное влияние на моду 70–80-х годов. Дом модельера отражает этот минимализм и внимание к деталям.

Роберто Кавалли

Фото © Shutterstock, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Roberto Cavalli