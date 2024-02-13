Еврейский календарь на 2024 год: Важнейшие еврейские праздники и посты В 2024 году в еврейском календаре насчитывается 46 праздничных и выходных дней. Life.ru рассказывает о главных еврейских праздниках и постах этого года. 12 февраля, 21:00 Календарь еврейских праздников на 2024 год. Фото © Shutterstock

В иудаизме принято использовать солнечно-лунный календарь: месяцы здесь лунные, а год — обычный, равен одному обороту Земли вокруг Солнца. Новый год евреи празднуют осенью, поэтому в 2024 году у них продолжается 5784-й год. В этом календаре отсчёт лет ведётся от начала сотворения мира. Календарь является официальным в Израиле.

В еврейской традиции история и религия неразрывно связаны и почитаются в равной степени. Еврейские праздники являются важной частью еврейской культуры. Они имеют свою уникальную историю и символику, которые отражают духовные ценности и верования этого народа. Большая часть этих праздников посвящена событиям, описанным в священных книгах. Есть и особые даты в ознаменование трагических поворотов еврейской истории. С каждым праздником или трагической датой связаны определённые обычаи.

Праздники и посты

Пурим (14 Адара II)

Пурим — один из самых весёлых и популярных праздников в еврейской традиции. Он отмечается в память о спасении евреев от погрома в Персии в IV веке до н.э. во время царствования царя Ассуэра. В этот день евреи читают книгу Эсфирь, устраивают костюмированные представления, дарят подарки бедным и веселятся.

Дата: 24 марта 2024

Песах (Пасха) (15–22 Нисана)

Пасха является одним из главных религиозных праздников в еврейской культуре. Он отмечается в память об избавлении евреев от порабощения в Древнем Египте. В течение восьми дней евреи соблюдают особый режим питания и проводят седер — трапезу, во время которой читают из Пасхальной Агады и празднуют освобождение.

Дата: 23–29 апреля 2024

Йом а-Шоа — День памяти жертв холокоста

День катастрофы и героизма европейского еврейства установлен в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой войны.

Дата: 6 мая

День памяти жертв холокоста отмечается по всему миру. Фото © Pics-xl / Shutterstock.com

Лаг ба-Омер, 33-й день Омера (18 ияра)

33-й день по Омеру, счёту дней от Песаха до Шавуота. В этот день евреи по всему миру устраивают праздничные мероприятия, включая костры, пикники, игры и танцы.

Дата: 26 мая

День независимости Иерусалима (28 ияра)

День Иерусалима отмечается ежегодно в честь воссоединения Иерусалима с Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

Дата: 5 июня

Шавуот (6–7 Сивана)

Шавуот — это праздник воспоминания о даровании Торы на горе Синай. В этот день евреи собираются в синагогах, чтобы слушать чтение Торы и молиться. По обычаю устраивается праздничный обед, в традиционных блюдах которого преобладает молочная пища.

Дата: 12 июня

Тиша б'Ав (9 Ава)

День поста, в который вспоминаются многочисленные трагедии, постигшие еврейский народ, включая разрушение обоих Храмов в Иерусалиме.

Дата: 13 августа

Рош Ха-Шана (Новый год) (1–2 Тишрея)

Рош Ха-Шана — еврейский Новый год. Этот праздник отмечается с особым торжественным настроением, когда люди собираются в синагогах и молятся. Звучит трубный посвист шофара (ритуального рога), символизирующий пробуждение к духовному обновлению и установлению новых целей. На праздничном столе обязательно будут яблоки, которые окунают в мёд: это символизирует сладкое начало нового года. Рош Ха-Шана также время духовного обновления и самоанализа, начало Десяти дней покаяния, ведущих к Йом Киппуру.

Дата: 3 октября 2024

Рош ха-Шана (в переводе с иврита "Голова года") — праздник Новолетия, еврейский Новый год. Фото © Shutterstock.com

Пост Гедалии (3 Тишрея)

В иудаизме это траурный пост, который отмечается сразу после Рош Ха-Шана. В этот день евреи по всему миру воздерживаются от еды, питья, умывания, умащения, ношения кожаной обуви и супружеской близости.

Дата: 5 октября

Йом Кипур (День искупления) (10 Тишрея)

Йом Кипур — это День исповеди, или День покаяния. В течение этого дня евреи постятся и проводят время в синагоге, совершая молитвы и исповедуясь. Йом Кипур считается самым святым и строгим днём в еврейском календаре.

Дата: 12 октября 2024

В День покаяния евреи постятся и проводят время в синагоге. Фото © Shutterstock

Суккот (Праздник кущей) (15–21 Тишрея)

Суккот — это праздник, посвящённый воспоминанию о времени, проведённом еврейским народом в пустыне после Исхода из Египта. В течение семи дней люди строят сукки — временные навесы из веток и листьев, которые символизируют временное жильё в пустыне. В сукке люди устраивают обеды и проводят время вместе.

Дата: 17–23 октября 2024

Шмини-Ацерет

Шмини-Ацерет и Йом-киппур-шевии — это два праздника, которые отмечаются в дни Суккота. Шмини-Ацерет — праздник, в который принято вспоминать о даровании Торы, а Йом-киппур-шевии — это дополнительный День искупления.

Дата: 24 октября

Симхат Тора

Праздник, который отмечается сразу после окончания праздника Суккот. В этот день евреи по всему миру танцуют со Свитком Торы и радуются её изучению.

Дата: 24 октября

Тора — основная священная книга в иудаизме. Фото © Shutterstock

Ханука (25 Кислева — 2 Тевета)

Ханука — это праздник света, который отмечается восемь дней. Он связан с чудом, произошедшим во время Маккавейского восстания, когда святого масла в храме хватило на восемь дней, хотя должно было хватить только на один. Основные традиции включают зажигание ханукальной меноры, игру в севивон (волчок) и употребление масляной пищи.

Дата: 25 декабря 2024 — 2 января 2025

Традиции и запреты

В дни еврейских праздников принято соблюдать различные традиции и запреты. К ним относятся:

Праздничное застолье. В дни праздников принято собираться за праздничным столом всей семьёй и с друзьями.

В дни праздников принято собираться за праздничным столом всей семьёй и с друзьями. Чтение Торы. В синагогах в дни праздников читаются отрывки из Торы, связанные с отмечаемым событием.

В синагогах в дни праздников читаются отрывки из Торы, связанные с отмечаемым событием. Молитва. В дни праздников принято молиться Богу.

В дни праздников принято молиться Богу. Запрет на работу. В дни праздников принято воздерживаться от работы, чтобы посвятить время молитве и общению с семьёй.

Еврейские праздники 2024 года представляют собой разнообразие религиозных и культурных событий. Они призывают еврейское сообщество отмечать и переживать важные моменты из истории своего народа, подчёркивая его традиции, веру и единство. Эти праздники являются не только возможностью отдохнуть и развлечься, но также способом передачи ценностей и обязанностей следующим поколениям.

Авторы Андрей Соколов