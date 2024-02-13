Начальник достал, коллеги раздражают: 3 спасительных лайфхака, как выжить в токсичном коллективе

Вот пример человека, кто ощутил на себе все "прелести" токсичного коллектива: "Каждый раз, когда начальница вызывала меня к себе, я проживала маленькую смерть. Никакой другой начальник за всю мою карьеру не нападал на меня в десяти из десяти случаев общения".

И ещё один случай: "В течение полутора лет я испытывал огромное напряжение, чувствуя себя непрофессионалом, никчёмным руководителем, постоянно совершающим ошибки. Это происходило из-за прилюдного давления со стороны менеджеров другого отдела, и руководство не пыталось ничего сделать".

Как понять, что вы попали в токсичный коллектив. Фото © Shutterstock

Со слов финансового эксперта и бизнес-стратега Анны Коханчик, пребывание в токсичном коллективе влияет по-разному: кого-то сразу выбивает из седла, вызывает много тревоги и напряжения, а кого-то постепенно опускает в состояние апатии, потери ориентиров и фрустрации.

В обоих случаях снижается производительность, способность быстро реагировать на производственные вызовы и принимать правильные решения. Анна Коханчик Бизнес-стратег

Со стороны может казаться, что сотрудник испортился: вдруг стал хуже работать, появились рассеянность и раздражительность. Даже сам человек может не сразу понять причины такого состояния. Наоборот, он будет винить себя, подстёгивать собраться и не думать глупостей.

Кто больше всего подвержен негативному влиянию коллег или начальства: Те, кто остро реагирует даже на конструктивную критику.

Те, кто склонен к обидам даже в близких, семейных отношениях.

Те, кто всё принимает на личный счёт, чувствует себя виноватым и ответственным даже за ошибки других.

Для таких людей токсичны любые слова обращения, которые бьют в их же уязвимые места: синдром самозванца, страх, что кто-то узнает даже о маленьких ошибках, перфекционизм. Анна Коханчик Бизнес-стратег

Эксперт поясняет: здесь дело не в токсичном коллективе, а в низкой самооценке, неуверенности в себе и неумении отделять личное от рабочего.

Признаки, указывающие, что ваш руководитель токсичный. Фото © Shutterstock

Признаки действительно токсичного коллектива другие. Это: Оскорбления, переход на личности, повышение голоса, использование матерных выражений.

Обвинение вас при других сотрудниках или начальстве.

Распространение сплетен, ложной информации о вас.

Высмеивание ваших личных качеств или стиля работы, хамство.

Шантаж, манипуляции, угрозы. В этом случае рекомендуется соблюдать правила.

1. Я-сообщения

Если на вас повышают голос, вы говорите: "Когда ты так себя ведёшь, я чувствую себя так-то. Для меня это сигнал, что твои эмоции выходят из-под контроля. Предлагаю сейчас остановить диалог и вернуться, когда ты сможешь общаться конструктивно". Намёк на то, что вы видите, как агрессор закипает изнутри, сразу осадит его.

2. Установление границ

Вы должны сообщить руководству или коллегам, как с вами можно и как нельзя. "Я сейчас слышу, что ты переходишь на личности, со мной так нельзя, я не готов терпеть такое обращение". Анна Коханчик Бизнес-стратег

3. Чёткая фиксация задач и договорённостей

Лайфхаки, как выжить в коллективе, где одни токсики и сплетники. Фото © Shutterstock

Между вами и вашим начальством или коллегами должно быть прозрачное понимание критериев оценки: хорошо вы работаете или плохо. Как начальник понимает, что вы работаете хорошо.

Какие условия для вашего премирования или депримирования.

Каким образом вы можете узнать, довольны вами или нет.

Как фиксируются договорённости на рабочих совещаниях и одинаково ли все их читают.

Какой в компании порядок, если кто-то нарушает договорённости.

"Все эти моменты необходимо периодически обсуждать и перепроверять, чтобы у всех была одинаковая информация и возможность конструктивного диалога вместо разрушительного", — поясняет Life.ru Анна Коханчик.