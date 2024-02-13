Начальник достал, коллеги раздражают: 3 спасительных лайфхака, как выжить в токсичном коллективе
Если сменить работу нет возможности, а коллектив попался ядовитый, то приходится прибегать к хитростям. Рассказываем про актуальные и рабочие способы жизни с токсичными коллегами, особенно руководителем.
Как себя вести в токсичном коллективе. Обложка © Shutterstock
Вот пример человека, кто ощутил на себе все "прелести" токсичного коллектива: "Каждый раз, когда начальница вызывала меня к себе, я проживала маленькую смерть. Никакой другой начальник за всю мою карьеру не нападал на меня в десяти из десяти случаев общения".
И ещё один случай: "В течение полутора лет я испытывал огромное напряжение, чувствуя себя непрофессионалом, никчёмным руководителем, постоянно совершающим ошибки. Это происходило из-за прилюдного давления со стороны менеджеров другого отдела, и руководство не пыталось ничего сделать".
Как понять, что вы попали в токсичный коллектив. Фото © Shutterstock
Со слов финансового эксперта и бизнес-стратега Анны Коханчик, пребывание в токсичном коллективе влияет по-разному: кого-то сразу выбивает из седла, вызывает много тревоги и напряжения, а кого-то постепенно опускает в состояние апатии, потери ориентиров и фрустрации.
В обоих случаях снижается производительность, способность быстро реагировать на производственные вызовы и принимать правильные решения.
Со стороны может казаться, что сотрудник испортился: вдруг стал хуже работать, появились рассеянность и раздражительность. Даже сам человек может не сразу понять причины такого состояния. Наоборот, он будет винить себя, подстёгивать собраться и не думать глупостей.
Кто больше всего подвержен негативному влиянию коллег или начальства:
- Те, кто остро реагирует даже на конструктивную критику.
- Те, кто склонен к обидам даже в близких, семейных отношениях.
- Те, кто всё принимает на личный счёт, чувствует себя виноватым и ответственным даже за ошибки других.
Для таких людей токсичны любые слова обращения, которые бьют в их же уязвимые места: синдром самозванца, страх, что кто-то узнает даже о маленьких ошибках, перфекционизм.
Эксперт поясняет: здесь дело не в токсичном коллективе, а в низкой самооценке, неуверенности в себе и неумении отделять личное от рабочего.
Признаки, указывающие, что ваш руководитель токсичный. Фото © Shutterstock
Признаки действительно токсичного коллектива другие. Это:
- Оскорбления, переход на личности, повышение голоса, использование матерных выражений.
- Обвинение вас при других сотрудниках или начальстве.
- Распространение сплетен, ложной информации о вас.
- Высмеивание ваших личных качеств или стиля работы, хамство.
- Шантаж, манипуляции, угрозы.
В этом случае рекомендуется соблюдать правила.
1. Я-сообщения
Если на вас повышают голос, вы говорите: "Когда ты так себя ведёшь, я чувствую себя так-то. Для меня это сигнал, что твои эмоции выходят из-под контроля. Предлагаю сейчас остановить диалог и вернуться, когда ты сможешь общаться конструктивно". Намёк на то, что вы видите, как агрессор закипает изнутри, сразу осадит его.
2. Установление границ
Вы должны сообщить руководству или коллегам, как с вами можно и как нельзя. "Я сейчас слышу, что ты переходишь на личности, со мной так нельзя, я не готов терпеть такое обращение".
3. Чёткая фиксация задач и договорённостей
Лайфхаки, как выжить в коллективе, где одни токсики и сплетники. Фото © Shutterstock
Между вами и вашим начальством или коллегами должно быть прозрачное понимание критериев оценки: хорошо вы работаете или плохо.
- Как начальник понимает, что вы работаете хорошо.
- Какие условия для вашего премирования или депримирования.
- Каким образом вы можете узнать, довольны вами или нет.
- Как фиксируются договорённости на рабочих совещаниях и одинаково ли все их читают.
- Какой в компании порядок, если кто-то нарушает договорённости.
"Все эти моменты необходимо периодически обсуждать и перепроверять, чтобы у всех была одинаковая информация и возможность конструктивного диалога вместо разрушительного", — поясняет Life.ru Анна Коханчик.
Занять твёрдую позицию в любом коллективе удаётся тем, кто уверен в себе и личной компетенции, адекватно воспринимает зоны роста. Такой человек умеет уважительно и конструктивно общаться с другими и стремится быть на работе эффективным, а не "хорошим для всех".
- 7 роскошных интерьеров известных дизайнеров, которые покажут, как надо обустраивать дома
сегодня в 05:00
- Правда ли, что в каждой квартире живёт домовой, и 8 способов, как его задобрить
вчера в 16:30
- Лучше основной профессии: 7 проверенных способов, как быстро заработать деньги, если они очень нужны
вчера в 16:00