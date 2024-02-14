Тренд на снижение: Стало известно, сколько россиян будут отмечать День святого Валентина

Для 29% россиян стало традицией отмечать День святого Валентина, однако в последние годы тренд на празднование 14 февраля идёт на снижение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении Life.ru.

Как следует из исследования агентства "ПРО Бренд", 4% будут отмечать 14 февраля впервые в этом году. Также есть и те, для кого День всех влюблённых не является событием: 48% вообще никогда его не праздновали, а 19% перестали его отмечать.

День Святого Валентина никогда не отмечали 48% россиян Фото © Shutterstock

Чаще всего своим вторым половинкам россияне дарят цветы (34%). На втором месте по популярности — конфеты и спиртное (27%). Среди остальных вариантов — поход в ресторан (15%), косметика и парфюмерия (11%), мягкие игрушки (9%), поздравления в мессенджерах для всех друзей и родственников (4%), ювелирные украшения (2%). А также есть 2% тех, кто поздравляет всех близких валентинками.

По словам кандидата социологических наук и владельца коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексея Гвинтовкина, тренд на празднование 14 февраля в России идёт на снижение. Его пик пришёлся на 2010-е годы: тогда кроме валентинок стало модным дарить охапки роз, дорогие подарки, spa-отели, арендовать лимузины и делать прочие роскошные подарки. А четыре года назад ажиотаж вокруг праздника начал снижаться.

Чаще всего россияне дарят своим половинкам на 14 февраля цветы, конфеты и спиртное Фото © Shutterstock

"Появились лидеры мнений, которые призывали обратить внимание на традиционный российский праздник, его влюблённые отмечают 8 июля. А в этом году уже зарождается тренд на отрицание Дня святого Валентина, это показывают исследования в сравнении с прошлыми годами. Но всё равно ещё многие по привычке хотят порадовать вторую половинку в этот день подарком или походом в ресторан", — пояснил Гвинтовкин.