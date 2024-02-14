Как справиться с кризисом среднего возраста у партнёра: советы психолога

Чтобы пережить кризис среднего возраста партнёра, нужно следовать ряду простых советов. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Карина Чен.

Она напомнила, что это трансформационный период, во время которого люди могут совершать "безумства". В это время у человека как будто бы "зависают" жизненные программы. Главное — не искать причину в себе, не обижаться на партнёра. Важно разделять собственную самооценку и личностный кризис партнёра. Нужно сохранять критичность и объективную оценку происходящего. Если самостоятельно справиться невозможно, поможет психолог.

Необходимо признать, что партнёр меняется. Пережить кризисные изменения можно, работая над собой и принимая происходящее, но не убеждая половинку, что у неё не в порядке с головой.

Ещё одно важное правило — разговаривать. В этот период партнёр начинает знакомиться с собой настоящим, своими желаниями и потребностями. Стоит попробовать синхронизироваться с его желаниями.

"Кризис среднего возраста — это не просто трудный период, но и возможность для развития и самоосознания. Ваша поддержка и понимание могут сыграть решающую роль в том, как ваш партнёр переживёт этот этап. Вместе вы сможете найти новый смысл и радость в жизни", — пояснила Чен.