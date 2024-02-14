Доводят до развода: Психолог назвал профессии, которые портят семейную жизнь

Для стабильности и прочности брака важна финансовая составляющая. При этом не каждая работа помогает наладить гармоничные отношения, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог Артур Вафин.

По его словам, сложнее всего совмещать с семейной жизнью работу в эротической индустрии, стриптизе, а также производстве контента для "взрослых". Правда, и привычные профессии не всегда являются гарантом спокойствия. Так, нежелательно, чтобы мужчины трудились там, где предполагается вахтовый метод работы и длительные командировки. В целом проще строить семью, когда работа предполагает стабильный график и на ней почти не случается авралов.