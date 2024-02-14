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14 февраля, 04:18

Доводят до развода: Психолог назвал профессии, которые портят семейную жизнь

Психолог Вафин: В числе профессий, опасных для брака, — бармены и массажисты

Для стабильности и прочности брака важна финансовая составляющая. При этом не каждая работа помогает наладить гармоничные отношения, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог Артур Вафин.

По его словам, сложнее всего совмещать с семейной жизнью работу в эротической индустрии, стриптизе, а также производстве контента для "взрослых". Правда, и привычные профессии не всегда являются гарантом спокойствия. Так, нежелательно, чтобы мужчины трудились там, где предполагается вахтовый метод работы и длительные командировки. В целом проще строить семью, когда работа предполагает стабильный график и на ней почти не случается авралов.

"Представители таких важных профессий, как врач, пожарный и военнослужащий, показывают стабильные, но проблемные браки. Особенно это касается врачей — именно медики часто приходят ко мне на консультации по вопросам отношений и укрепления брака", — пояснил Вафин.

Он перечислил профессии, среди которых высока доля разводов: это бармены и массажисты. Причина кроется в ревности, провоцируемой активным взаимодействием с телами и людьми в изменённом состоянии сознания.

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Правда, разрушить брак может не только работа. Ранее Life.ru опубликовал ряд простых советов женщинам, которые помогут сохранить семейный очаг.

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Анатолий Симоненко
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