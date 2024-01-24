Прекратите это делать, если хотите сохранить брак: 5 запретных действий для замужних женщин

Счастливые долгие браки, основанные на уважении и любви, не возникают на пустом месте. И, вопреки распространённому мнению, одного только взаимного чувства недостаточно, чтобы такой брак построить. Есть много советов о том, как создать счастливые отношения. И все они, как правило, требуют большой внутренней работы над собой. Правда, не каждый готов к такой работе.

Но иногда, чтобы качество отношений заметно выросло, стоит просто перестать делать некоторые вещи. И это уже станет большим шагом вперёд и тем фундаментом, на котором каждый может построить своё семейное счастье. Итак, чего не стоит делать замужним дамам никогда?

1. Думать, что ваше мнение единственно правильное

Чтобы у мужчины не возникало даже мыслей о разводе, важно женщине следовать этим простым правилам. Например, предоставлять право выбора. Фото © Shutterstock

Когда вы выходите замуж, то связываете свою жизнь не с роботом, готовым во всём слушаться и соглашаться, а с живым, уникальным человеком со своими привычками, взглядами и убеждениями.

Поэтому то, что муж и жена имеют разные взгляды на разные вещи, — нормальная ситуация, а не повод для конфликта. Светлана Назоева Психолог

Чем раньше вы откажетесь от желания всё контролировать и подчинить своим представлениям о мире, тем меньше споров и ссор будет в вашей семье.

2. Не используйте секс как предмет торга или шантажа

"Здоровый секс — одна из основ брака, способ сделать ваши отношения эксклюзивными", — рассказывает Лайфу психолог Светлана Назоева. Но если дамы будут использовать интим как повод, чтобы добиваться личных целей, он потеряет свою силу и перестанет быть объединяющей силой.

Конечно, брак строится не только на сексе. Но когда вы ломаете одну ножку у стола, стол падает, несмотря на то что остальные его ножки невредимы. То же происходит и с браком. По словам эксперта, манипуляции с сексом разрушают доверие в паре, а без него невозможно построить по-настоящему глубокие и счастливые отношения.

3. Не забывайте быть женой, даже когда вы стали матерью

Важно, чтобы после рождения ребёнка женщина оставалась и женой, а не превращалась только в мать. Фото © Shutterstock

Рождение ребёнка всегда становится большим испытанием для семьи, в том числе и потому, что и мужу, и жене необходимо осваивать новые роли.

Но если не найдете баланса между ролью матери и жены, если полностью отдадите себя материнству, вы можете потерять мужа, приобретя исключительно отца ребёнка. Светлана Назоева Психолог

4. Не заставляйте мужа угадывать ваши мысли

"Чем конкретнее вы будете в своих запросах, тем эффективнее будет коммуникация между вами и тем проще вам будет найти общий язык", — даёт дельный совет психолог. И продолжает, говоря: "Если кажется, будто муж вам совсем не помогает, то вместо злобы и отказа в сексе вечером под предлогом "большой усталости" попросите его о помощи. Иногда бывает достаточно всего нескольких слов, чтобы обиды и недопонимания исчезли, а на их место пришли помощь и забота друг о друге.

5. Не давайте мужу понять, что вы его не уважаете

Уважение к супругу — основа брака. Помните, что жизнь с конкретным человеком — это был ваш выбор. Фото © Shutterstock

"Я буду его уважать, когда он этого заслужит" — фраза, которую часто можно услышать от замужней женщины. При этом они забывают, что, не уважая супруга, они, по сути, не уважают свой выбор, а значит — и самих себя», — подчёркивает в разговоре с Лайфом психолог. Уважение между близкими людьми не может быть условным, иначе оно превращается в обычную манипуляцию.

И последнее. Все совершают ошибки. Ваш муж легко может задеть ваши чувства или сделать что-то, что вас расстроит или даже разозлит, точно так же, как и вы можете расстроить его. Учитесь прощать и отпускать плохое. Светлана Назоева Психолог