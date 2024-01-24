11-летней австралийке пришлось бросить танцы из-за аллергии на саму себя

В Австралии 11-летней танцовщице пришлось бросить танцы из-за аллергии на себя. Об этом сообщает News.com.au. Позже выяснилось, что экзема обострилась из-за пота и слёз. Сейчас девочку лечат новейшими препаратами.

Здоровье у 11-летней Суммы Уильямс начало портиться в конце 2022 года. Кожа на лице и теле девочки стала воспаляться. Сначала её мать думала, что это ожог, но, когда заметила, что ребёнка бросает в жар по ночам, а кожа чешется, отвезла её в больницу.

Обследование показало, что у девочки стафилококковая инфекция. Ей назначили антибиотики, после которых, как отмечает мать танцовщицы, у неё слезала кожа, "как у змеи". Позже медики поставили диагноз "экзема", то есть нечто вроде аллергии на свои слёзы и пот. Девочке пришлось бросить танцы.

"Когда она смотрит на своих друзей по увлечению, она расстраивается и спрашивает: "Почему у меня не может быть такой кожи, как у них?" Это разбивает мне сердце", — призналась мать девочки.

Сейчас Уильямс лечат инновационным инъекционным препаратом. Но даже при их использовании иногда у неё возникают очаги воспаления на лице.