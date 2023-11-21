Дерматолог объяснила, почему зимой нужно отказаться от педикюра с гель-лаком Дерматолог Жовтан: Ношение гель-лака годами чревато аллергией и экземой 21 ноября, 10:13 Дерматолог объяснила, почему зимой нужно отказаться от педикюра с гель-лаком. Обложка © Shutterstock

Удобство перманентного маникюра и педикюра оценила чуть ли ни каждая женщина. Многие девушки привыкли ходить с гель-лаком круглогодично, однако дерматолог Наталия Жовтан считает, что зимой от такого покрытия лучше отказаться. Почему — читайте в материале Лайфа.

"В зимний период рост ногтевых пластин замедляется, и ношение гель-лака может оказаться более длительным, чем один месяц, что приводит к дополнительным провокациям развития грибковой флоры в том числе. В холодное время года лучше отказаться от перманентного покрытия и использовать обычный лак с наименьшим негативным воздействием на ногтевые пластины", — подчеркнула врач.

В составе гель-лаков содержатся опасные для здоровья вещества, такие как формальдегид и формальдегидные смолы, консерванты, которые часто вызывают аллергические реакции кожи, дерматит, экзему или респираторные нарушения Наталия Жовтан Дерматолог

Какие вредные вещества содержатся в составе гель-лаков

В составе гель-лаков содержатся опасные для здоровья вещества, такие как формальдегид и формальдегидные смолы, консерванты, которые часто вызывают аллергические реакции кожи, дерматит, экзему или респираторные нарушения, и не должны попадать на околоногтевой валик или кутикулу, предупреждает Жовтан.

"Толуол запрещён во многих странах как компонент гель-лаков. Опасен даже в небольших количествах. Дибутилфталат в высоких концентрациях способен влиять на изменения гормонального фона. Камфора может вызывать головную боль и тошноту", — продолжает дерматолог.

По её словам, при кратковременном контакте получить проблемы со здоровьем маловероятно, но использование таких покрытий годами или использование фальсификата чревато аллергией и экземой. Также постоянное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, способствует химическому и термическому ожогу в лампе и в дальнейшем может привести к онихопатологии.

Врач рекомендовала давать "отдых" ногтям: месяц носим лак, на месяц делаем перерыв. В период снятия покрытия нужно наносить восстанавливающие лосьоны, специальное масло или защитное покрытие, делать ванночки.

Ранее Лайф писал, как определить характер девушки по её маникюру. Например, длинные ногти говорят о любви к роскоши и изысканности. А ультракороткие — о практичности человека и о ведении активного образа жизни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Авторы Андрей Горяничев