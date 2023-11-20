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20 ноября, 12:04

Назван вид маникюра, который выбирают только богатые девушки

Эксперт Котова назвала маникюр "богатой девушки" главным трендом 2023 года

Маникюр "богатой девушки", clean look ("маникюр без маникюра") — новый тренд в дизайне ногтей. Об этом сообщила представительница одной из популярных сетей студий красоты Варвара Котова.

"Минимализм в моде — сейчас очень актуальна эстетика здорового тела без лишних украшательств. Именно поэтому "чистый" маникюр на пике популярности", подчеркнула специалист в беседе с "Газетой.ru".

Котова предложила два вида маникюра. Первый — здоровые, обнажённые ногти без покрытия. Мастера лишь немного полируют баффом ногтевую пластину для эффекта естественного сияния. Второй — молочное, нюдовое или нежно-розовое покрытие.

Богатые девушки чаще выбирают миндалевидную форму или мягкий квадрат. Эксперт также посоветовала "обратный френч", когда лунку ногтя выделяют белым цветом. В натуральном маникюре лучше использовать сдержанный дизайн, добавив лишь пару страз.

В ногтях правда есть, или как по маникюру определить характер девушки

В ногтях правда есть, или как по маникюру определить характер девушки

А ранее сообщалось, почему не стоит делать маникюр дома, а лучше записаться в салон. По словам мастера по ногтям, главная проблема домашнего маникюра заключается в плохой обработке инструментов. Клиент может заразиться гепатитом, грибковыми инфекциями и даже подхватить ВИЧ.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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