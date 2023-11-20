Назван вид маникюра, который выбирают только богатые девушки

Маникюр "богатой девушки", clean look ("маникюр без маникюра") — новый тренд в дизайне ногтей. Об этом сообщила представительница одной из популярных сетей студий красоты Варвара Котова.





"Минимализм в моде — сейчас очень актуальна эстетика здорового тела без лишних украшательств. Именно поэтому "чистый" маникюр на пике популярности", — подчеркнула специалист в беседе с "Газетой.ru".

Котова предложила два вида маникюра. Первый — здоровые, обнажённые ногти без покрытия. Мастера лишь немного полируют баффом ногтевую пластину для эффекта естественного сияния. Второй — молочное, нюдовое или нежно-розовое покрытие.

Богатые девушки чаще выбирают миндалевидную форму или мягкий квадрат. Эксперт также посоветовала "обратный френч", когда лунку ногтя выделяют белым цветом. В натуральном маникюре лучше использовать сдержанный дизайн, добавив лишь пару страз.