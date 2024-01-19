Врач назвала первые симптомы аллергии на холод

Крапивница и волдыри на коже могут говорить о наличии у человека аллергии на холод, предупредила аллерголог и пульмонолог Светлана Мельник. По её словам, реакция на низкие температуры чаще всего проявляется именно так.

Россиянам назвали распространённый симптом, который указывает на аллергию на холод. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"На коже мы видим типичное проявление, с крапивой контактировали в детстве все — покраснения и появление волдырей. Они без жидкости, но это будет красная кожа, над которой возвышаются белые образования", — пояснила специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Кроме того, на аллергию на холод может указывать кашель. Врач отметила, что наиболее подвержены этому состоянию открытые участки тела, а если у человека замёрзли ноги, то крапивница может появиться и на них.

Избежать аллергии на холод можно, одеваясь по погоде и в одежду, которая не будет стягивать тело, препятствуя таким образом кровообращению. Разумеется, не стоит забывать и о шарфах или балаклавах, при этом важно не ходить в слишком тёплой одежде, заключила доктор.