Врач рассказал о простом способе отличить аллергию на холод от обморожения Врач Умнов: Псориаз и болезнь Крона могут спровоцировать аллергию на холод 11 января, 12:36 Обложка © Shutterstock

Суть любой аллергической реакции — выработка иммунной системой антигенов на чужеродное вещество с дальнейшим развитием разнообразных аллергических реакций (от сыпи и кашля до анафилактического шока и отёка Квинке). У некоторых такая реакция возникает в ответ на воздействие низких температур. Кто подвержен аллергии на холод и как не перепутать её с обморожением, Лайфу рассказал Александр Умнов, хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам врача, спровоцировать аллергию на мороз могут наличие у человека хронических заболеваний верхних дыхательных путей и кишечника (например, болезнь Крона), нарушений в микроциркуляторном русле (как при синдроме Рейно), псориаза, нейродермита, а также бесконтрольный приём иммуностимуляторов.

Чаще всего аллергия проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе (лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и ротовая полость). Обычно в виде покраснения, отёчности тканей и кожного зуда. Из-за расчёсов могут появиться корочки с серозно-геморрагическим отделяемым. Могут появиться и пузыри, но только спустя 1–2 дня воздействия раздражающего фактора Александр Умнов Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

В итоге пациент жалуется на красноту, постоянную сухость, шелушение и чувство стянутости кожи в области красной каймы губ. Также из-за холода могут развиться конъюнктивит, слезотечение, вазомоторный ринит и даже бронхоспазм.

Для выявления истинной аллергии врач рекомендует такой способ: на открытый участок тела прикладывают холодный предмет на 30 секунд. Появление зуда и покраснения подтверждает диагноз. Аллергия на холод, в отличие от обычного замерзания, проявляется практически моментально, а обморожение — только при длительном воздействии холода.

Для лечения аллергии на холод применяются местные антигистаминные препараты: листерин, адвантан, флуцинар. Наносить их следует тонким слоем на поражённые участки. Средства прекрасно справляются с зудом, высыпаниями и отёком. Заживлению ран и профилактике инфицирования помогает пантенол.

Также хирург Умнов перечислил правила, которые помогут в профилактике аллергии на холод: Перед выходом на улицу в холодное время года следует открытые участки тела смазывать мазью, а на губы наносить гигиеническую помаду.

Максимально закрывать открытые участки тела.

Дома каждый день проводить массаж лица и кистей.

Отказаться от употребления холодных напитков.

Эти советы особенно пригодятся жителям Москвы и Подмосковья, поскольку температура в столице ночью 13 января опустится до -24 °С, а в области — до -26 °С. Кроме того, регион в ближайшие дни ждут резкие скачки атмосферного давления. Показатели будут "скакать как чёрт на табуретке", заявляют синоптики.