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Врач рассказал о простом способе отличить аллергию на холод от обморожения

Врач Умнов: Псориаз и болезнь Крона могут спровоцировать аллергию на холод

11 января, 12:36
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Суть любой аллергической реакции — выработка иммунной системой антигенов на чужеродное вещество с дальнейшим развитием разнообразных аллергических реакций (от сыпи и кашля до анафилактического шока и отёка Квинке). У некоторых такая реакция возникает в ответ на воздействие низких температур. Кто подвержен аллергии на холод и как не перепутать её с обморожением, Лайфу рассказал Александр Умнов, хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам врача, спровоцировать аллергию на мороз могут наличие у человека хронических заболеваний верхних дыхательных путей и кишечника (например, болезнь Крона), нарушений в микроциркуляторном русле (как при синдроме Рейно), псориаза, нейродермита, а также бесконтрольный приём иммуностимуляторов.

Россиянам рассказали, когда может открыться аллергия на холод
Россиянам рассказали, когда может открыться аллергия на холод

Чаще всего аллергия проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе (лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и ротовая полость). Обычно в виде покраснения, отёчности тканей и кожного зуда. Из-за расчёсов могут появиться корочки с серозно-геморрагическим отделяемым. Могут появиться и пузыри, но только спустя 1–2 дня воздействия раздражающего фактора

Александр Умнов

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Чаще всего аллергия проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе (лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и ротовая полость). Обычно в виде покраснения, отёчности тканей и кожного зуда. Из-за расчёсов могут появиться корочки с серозно-геморрагическим отделяемым. Могут появиться и пузыри, но только спустя 1–2 дня воздействия раздражающего фактора
Чаще всего аллергия проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе (лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и ротовая полость). Обычно в виде покраснения, отёчности тканей и кожного зуда. Из-за расчёсов могут появиться корочки с серозно-геморрагическим отделяемым. Могут появиться и пузыри, но только спустя 1–2 дня воздействия раздражающего фактора

В итоге пациент жалуется на красноту, постоянную сухость, шелушение и чувство стянутости кожи в области красной каймы губ. Также из-за холода могут развиться конъюнктивит, слезотечение, вазомоторный ринит и даже бронхоспазм.

Для выявления истинной аллергии врач рекомендует такой способ: на открытый участок тела прикладывают холодный предмет на 30 секунд. Появление зуда и покраснения подтверждает диагноз. Аллергия на холод, в отличие от обычного замерзания, проявляется практически моментально, а обморожение — только при длительном воздействии холода.

В Ленобласти двухлетний ребёнок умер после прогулки от аллергии на холод
В Ленобласти двухлетний ребёнок умер после прогулки от аллергии на холод

Для лечения аллергии на холод применяются местные антигистаминные препараты: листерин, адвантан, флуцинар. Наносить их следует тонким слоем на поражённые участки. Средства прекрасно справляются с зудом, высыпаниями и отёком. Заживлению ран и профилактике инфицирования помогает пантенол.

Также хирург Умнов перечислил правила, которые помогут в профилактике аллергии на холод:

  • Перед выходом на улицу в холодное время года следует открытые участки тела смазывать мазью, а на губы наносить гигиеническую помаду.
  • Максимально закрывать открытые участки тела.
  • Дома каждый день проводить массаж лица и кистей.
  • Отказаться от употребления холодных напитков.
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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов
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