Москвичам дали советы, что делать, когда атмосферное давление скачет как "чёрт на табуретке" Врач Уланкина: Медитация поможет метеозависимым людям при скачках давления 11 января, 11:03 Медитация поможет метеозависимым людям при скачках атмосферного давления. Обложка © Shutterstock

Несмотря на то что в официальной классификации болезней понятия "метеозависимость" не существует, колебания атмосферного давления способны довольно сильно влиять на самочувствие. И если у здоровых людей симптомы, как правило, ограничиваются сонливостью или головокружением на фоне ухудшения кровоснабжения тканей, то "хроники" чувствуют такие изменения гораздо более остро. Как спастись при барических качелях, Лайфу рассказала врач Ольга Уланкина.

По её словам, в первую очередь аномально низкое атмосферное давление сказывается на состоянии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности мигренью и низким артериальным давлением. Оно способствует расширению кровеносных сосудов и ещё большему падению давления, отчего симптомы могут усугубиться. Повышается нагрузка и на сердце: для поддержания адекватного кровообращения ему приходится работать более интенсивно. У людей с ишемической болезнью или сердечной недостаточностью при этом повышается риск сердечного приступа, аритмии или других серьёзных осложнений.

Также в группе риска люди с заболеваниями респираторной системы: хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), бронхиальной астмой. Низкое атмосферное давление часто сопровождается повышенной влажностью и изменениями в качестве воздуха, что может вызывать спазмы бронхов, затруднять дыхание, усиливать одышку и кашель. Помимо того, повышается восприимчивость к инфекциям Ольга Уланкина Врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Почувствовать на себе колебания давления могут и люди, страдающие заболеваниями суставов. При снижении атмосферного давления суставная жидкость расширяется, увеличивая давление внутри сустава и усиливая болевые ощущения, говорит Уланкина.

Как же уберечь себя при скачках атмосферного давление? Людям из групп риска, чтобы снизить нагрузку на сердце, важно пить достаточно жидкости; стимулировать кровообращение помогает лёгкая физическая активность (например, прогулка на свежем воздухе или небольшая разминка).

Облегчить головную боль поможет отдых и техники релаксации (медитация, дыхательные упражнения). А при резком ухудшении самочувствия важно обратиться за медицинской помощью: риск опасных осложнений, в том числе инсульта и инфаркта, в период колебаний атмосферного давления возрастает, предупредила врач.

"В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни: питание, богатое необходимыми нутриентами, укрепляет ткани, защищая их от повреждения; физические нагрузки тренируют сосуды и мягко готовят их к подобным стрессовым ситуациям; отдых помогает организму более качественно восстанавливаться и восполнять ресурсы", — добавила эксперт лаборатории "Гемотест".

Эти советы особенно пригодятся жителям Москвы. Напомним, что столицу в ближайшие дни ждут резкие скачки атмосферного давления. Показатели будут "скакать как чёрт на табуретке", заявляют синоптики.

Авторы Андрей Горяничев