Атмосферное давление в Москве будет скакать "как чёрт на табуретке", предупредил синоптик

По словам метеоролога, сегодня уровень атмосферного давления составит около 732 мм ртутного столба, к 13 января поднимется до 750 мм и выше, а уже к 15 января упадёт до 730 мм. Эксперт также отметил, что температура в столице в субботу ночью опустится до -24 °С, а в Подмосковье — до -26 °С.