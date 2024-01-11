Атмосферное давление в Москве будет скакать "как чёрт на табуретке", предупредил синоптик
Синоптик Ильин: К субботе атмосферное давление в Москве поднимется выше 750 мм
Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин предупредил, что москвичей ждут резкие скачки атмосферного давления. Показатели будут "скакать как чёрт на табуретке", говорится в телеграм-канале RT.
По словам метеоролога, сегодня уровень атмосферного давления составит около 732 мм ртутного столба, к 13 января поднимется до 750 мм и выше, а уже к 15 января упадёт до 730 мм. Эксперт также отметил, что температура в столице в субботу ночью опустится до -24 °С, а в Подмосковье — до -26 °С.
Ранее Лайф рассказывал, что на Крещение, 19 января, в Москве ожидаются морозы до минус 15 градусов. Хоть столица и оказалась под действием тёплого сектора циклона, скоро опять похолодает.
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