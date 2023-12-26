Эти 10 советов спасут ваши сердце и мозг при резком спаде атмосферного давления

При понижении атмосферного давления у человека повышается риск обморока, а также падает работоспособность и нарастает сонливость. Кроме того, могут появиться нервозность и ишемические атаки. Труднее всего переживать такие метаморфозы людям, перенёсшим инсульт, инфаркт, и тем, у кого сахарный диабет. Об этом в беседе с Лайфом заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Низкое атмосферное давление активирует парасимпатический отдел нервной системы, являющийся системой расслабления. При этом происходит понижение артериального давления и снижение частоты сердечных сокращений, что чревато ухудшением кровоснабжения сердца и головного мозга. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Справиться с низким давлением, по словам врача, поможет хороший сон: ночной отдых должен продолжаться минимум восемь часов. Кроме того, Умнов призвал пить чай с мятой для успокоения. Утром следует делать зарядку, массажировать голени, стопы и виски, а затем принимать лёгкий душ. Питаться в течение дня нужно часто, но не тяжёлой пищей. А через каждый час работы лучше делать десятиминутный перерыв.

Пейте больше воды или разбавленных соков. Не вставайте с кровати резко, ибо это может резко снизить артериальное давление, что чревато обмороком. Пейте витамины. При затруднении дыхания, нарушениях зрения, болях в грудной клетке вызывайте врача. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения