10 невероятно трогательных историй, рассказывающих, как сильна и вечна любовь со школьной скамьи

Времена меняются, но истории о вечной любви всегда задевают за живое. Особое место занимают те отношения, что начались с юных лет. Собрали рассказы о десяти парах, которые не просто сохранили свои чувства сквозь годы, но и выстроили крепкие, полные взаимопонимания отношения.

"Была зима 1995 года, и мой спутник на выпускной в последний момент отказался идти со мной. Тогда друг предложил: "Возьми моего кузена". Он учился в соседней школе и был на два класса младше. Мы встретились в ноябре 1995 года на свидании вслепую, поженились в сентябре 1998-го и с тех пор вместе. Он мой лучший друг. Думаю, мы так хорошо уживаемся, потому что взрослели вместе. Все наши воспоминания — друг о друге. Мы заставляем друг друга смеяться, поддерживаем, и я не могу представить жизнь без него", — catschelin78.

Преодолевая трудности: уроки долгосрочных отношений. Фото © Shutterstock

"Мы с мужем начали встречаться, когда мне было 12, а ему 13. Сначала всё было нестабильно, но с этих лет мы больше не расставались. Выросли в очень бедном городе, но вместе окончили школу, поступили в колледж и поженились в 25 лет. У нас успешная карьера, есть дом, пока без детей. Самое сложное — это общение. Мы росли, постоянно споря, как подростки. Нам пришлось учиться выражать свои чувства и общаться вместе", — samanthabinning.

"Познакомились в 14 лет, начали встречаться в 15, поженились в 19, и в 21 у нас родились двойняшки. Нам сейчас по 30, и мы всё ещё вместе, хотя были и трудные времена. Мы разошлись на год, но смогли всё уладить, и это было лучшее решение в нашей жизни. Вначале было сложно из-за отсутствия друзей или братьев и сестёр, которые были бы женаты. Среди сверстников ты чудак, а семейные всё равно относятся к тебе как к ребёнку. Долго не находили своё место в обществе", — abigailmorrow.

"Наши семьи знали друг друга, а наши отцы работали вместе, но мы ходили в разные школы, пока не перешли в среднюю. Мы начали встречаться в 15 лет, а сейчас нам обоим 30, мы отмечаем четыре года совместной жизни и 15 лет отношений вообще. Он мой лучший друг, и я не хотела бы ничего менять в жизни. Мы пытаемся завести детей и в марте начнём курс лечения. Держим кулаки, чтобы всё получилось", — juliepawlikowski.

Истории настоящей любви: 10 историй пар, что вместе со школы. Фото © Freepik

"Мы встретились, когда я был в 10-м классе, а она в 11-м. После её выпускного я глупо с ней расстался перед началом моего последнего года обучения. Как же я ошибался. Мы снова были вместе и обручились к декабрю того же года. У нас были и хорошие времена, и не очень. Мы были вместе и порознь. Из-за работы меня могло не быть дома и пару дней, и пару лет. Но мы всё ещё вместе. В прошлом декабре мы отметили 40 лет вместе, из них 37 в браке. Я ничего бы не изменил. Люблю её всем сердцем", — maskedglue85.

"Мы с мужем вместе уже 18 годиков, из них восемь лет в браке. Обоим чуть за 30. Мы познакомились в школьном оркестре в средней школе, стали друзьями, а затем начали встречаться в летнем лагере. Мы действительно лучшие друзья и самые любимые люди друг для друга. Люблю то, что нашла своего человека так рано и видела, как он стал замечательным мужчиной", — rebeccaw4c10dc80f.

"Мы встретились в девятом классе. У нас было шесть из семи уроков вместе, так что было практически невозможно не столкнуться друг с другом. Мы начали общаться в течение года и обменялись контактами. В конце концов он пригласил меня на свидание. Это было 20 лет назад. Четверо детей и две карьеры спустя я не могу представить жизнь с кем-то другим", — allisonw4def01c34.

Как пары остаются вместе десятилетиями: истории про любовь со школьной скамьи. Фото © Shutterstock

"Мы узнали, что были друзьями в детском саду. Никогда не учились в одной школе, лишь однажды пересеклись благодаря моему кузену. Мы неловко симпатизировали друг другу время от времени, пока он не расстался со своей девушкой и снова не начал ухаживать за мной. Всё шло медленно даже после этого, но мы уже почти шесть лет, как женаты. Наши братья и сёстры тоже поженились друг на друге", — rlmarlatt32.

"Мы встретились, работая вместе в летнем лагере, когда мне было 17, а ему 16. А поженились после четырёх лет отношений. Сейчас мы в браке шесть лет, всего вместе десять лет, и у нас сыну больше года! Мы пережили много лет на расстоянии и пару военных командировок. Думаю, что длительные отношения по переписке было лучшим, что могло случиться с нами в молодости. Потому что это помогло нам иметь собственные увлечения и интересы и расти, будучи парой", — elizabethm458d5ac71.

Любовь с детства: секреты долгих отношений. Фото © Shutterstock

"Мы пошли на выпускной вместе просто как друзья, потому что я собиралась переехать в университет после школы. Но как-то неожиданно мы начали отношения и решили, что будем встречаться на расстоянии. У нас это получилось (я уверена, долгосрочные отношения работают, только если есть конкретная дата, когда вы снова будете вместе). Теперь нам по 29, у нас двое детей, дом и отличная совместная жизнь. Лучшая неожиданность, что со мной случалась", — spiritedkitten65.