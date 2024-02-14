"Угрожал вырвать ноги": Молодой участник шоу "Экстрасенсы. Реванш" пожаловался на Шепса

На новом шоу "Экстрасенсы. Реванш", которое выходит на телеканале ТНТ, произошёл скандал. Напряжение возникло между победителем 14-й "Битвы экстрасенсов" Александром Шепсом, который входит в жюри, и участником проекта Никитой Турчиным. Зрители и молодой экстрасенс уверены, что Шепс невзлюбил его и пытается выжить из шоу, пишет kp.ru.

"Уже в первом выпуске программы "Экстрасенсы. Реванш" "многоуважаемый" член жюри Александр Шепс вместо объективной оценки откровенно занимался вредительством, мешая мне выполнять свою работу. Я считаю, что жюри должно быть непредвзятым. Что же делает Шепс? Он позволяет себе демонстрацию личных симпатий, а кого-то просто унижает и гасит", — пожаловался Турчин.

По словам 23-летнего участника, кому-то маститый экстрасенс даёт явные подсказки, фактически помогая пройти испытание, а кому-то попросту мешает. Фанаты Шепса не согласны с таким мнением.

Шепс и Турчин познакомились в 2017 году, когда снимался 18-й сезон "Битвы экстрасенсов". Никита тогда впервые участвовал в проекте. Он утверждает, что Шепс в то время угрожал ему.

"Мы снимали в лесу, и вдруг он подошёл и заявил, что вырвет мне ноги. Я не знаю, почему он мне так сказал! Может, я ему кого-то напомнил, но факт остаётся фактом — с тех пор он меня невзлюбил. А то, что сейчас происходит на проекте, — полная несправедливость! Так делать нельзя!" — резюмировал Турчин.