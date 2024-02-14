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14 февраля, 13:57

Актёр из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"

Актёр из "Великолепного века" Озчивит стал спикером марафона "Знание.Первые"

Бурак Озчивит. Обложка © / ТАСС / Zuma / Philippe Farjon

Бурак Озчивит. Обложка © / ТАСС / Zuma / Philippe Farjon

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный в том числе по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Чёрная любовь", стал спикером марафона "Знание.Первые". Об этом сообщили в пресс-службе российского общества "Знание". Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в федеральной территории "Сириус".

"Гости образовательного лектория узнают мнение артиста о феномене турецкого кино, значении в съёмках национального колорита, обратной стороне славы и смогут задать звезде собственные вопросы", — говорится в сообщении.

Актёр признаётся, что искренне рад популярности турецких сериалов в нашей стране. По его мнению, у турецкого и российского зрителя есть много общего: оба интересуются культурами других государств, очень эмоциональны и всегда надеются на лучшее.

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Ранее стало известно, что уже более 120 тысяч человек проголосовали за лучших просветителей премии "Знание". Церемония награждения пройдёт 26 февраля.

Матвей Константинов
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