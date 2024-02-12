Более 120 тысяч человек проголосовали за лучших просветителей премии "Знание"
26 февраля в третий раз состоится церемония вручения главной просветительской награды России "Знание.Премия – 2023". 28 лауреатов выберут не только жюри, но и жители страны. На сегодняшний день проголосовало уже свыше 120 тысяч человек, сообщили в пресс-службе общества "Знание".
В 2023 году в рамках проекта было подано более 18 000 заявок со всех регионов РФ, а также из 34 зарубежных стран. По словам представителей общества, помимо экспертного жюри, за претендентов на победу голосуют все россияне в специальном мини-приложении в социальной сети "ВКонтакте".
"Приложение для голосования за просветителей собрало 128 тысяч уникальных пользователей, половина из которых — молодые люди до 25 лет. Для нас важно, что подрастающие поколения проявляют всё больший интерес к отечественным просветителям, их достижениям в науке, культуре, спорте, образовании и других областях", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Кстати, ранее в обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Как отметил гендиректор организации, они раскрывают всю правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего совершается манипуляций.
ТАСС / Сергей Карпухин