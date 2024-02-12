Более 120 тысяч человек проголосовали за лучших просветителей премии "Знание"

26 февраля в третий раз состоится церемония вручения главной просветительской награды России "Знание.Премия – 2023". 28 лауреатов выберут не только жюри, но и жители страны. На сегодняшний день проголосовало уже свыше 120 тысяч человек, сообщили в пресс-службе общества "Знание".

В 2023 году в рамках проекта было подано более 18 000 заявок со всех регионов РФ, а также из 34 зарубежных стран. По словам представителей общества, помимо экспертного жюри, за претендентов на победу голосуют все россияне в специальном мини-приложении в социальной сети "ВКонтакте".