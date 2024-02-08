В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии президентских выборов
Гендиректор Древаль: Общество "Знание" борется с фейками перед выборами в РФ
Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Организация рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего совершается манипуляций, заявил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.
"Мы много рассказываем про политические вопросы, аспекты, которые окружают и СВО, и санкции, и выборы, и всё то, что сегодня происходит в политике. Понятно, что будет очень много манипуляций вокруг выборов, поэтому мы противодействуем фейкам, рассказываем правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций", — приводит РИА "Новости" слова Древаля.
Глава организации пояснил, что большое внимание "Знание" уделяет институту выборов как важнейшему институту, который есть в России в плане гражданской ответственности. Древаль дополнил, что у молодёжи и в целом у населения наблюдается очень большой интерес к политической жизни, к геополитике.
Гендиректор общества "Знание" уточнил, что организация стремится показать, как устроены выборы в России, насколько они прозрачные, честные, эффективные с точки зрения самой системы структуры выборов. По словам Древаля, главная задача — это показать значимость выбора каждого человека и важность активного участия в выборах и выражении своего мнения.
Напомним, что выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, россияне смогут отдать голоса ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алёна Булгакова заявила, что в России никто не позволит сорвать предстоящие выборы, к голосованию предстоит подготовить более 200 тысяч наблюдателей.
ТАСС / Михаил Терещенко