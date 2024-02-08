В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии президентских выборов

Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Организация рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего совершается манипуляций, заявил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

"Мы много рассказываем про политические вопросы, аспекты, которые окружают и СВО, и санкции, и выборы, и всё то, что сегодня происходит в политике. Понятно, что будет очень много манипуляций вокруг выборов, поэтому мы противодействуем фейкам, рассказываем правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций", — приводит РИА "Новости" слова Древаля.

Глава организации пояснил, что большое внимание "Знание" уделяет институту выборов как важнейшему институту, который есть в России в плане гражданской ответственности. Древаль дополнил, что у молодёжи и в целом у населения наблюдается очень большой интерес к политической жизни, к геополитике.