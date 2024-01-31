Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Прыгунья в воду из сборной России пожаловалась на домогательства тренера

На подлёте к Севастополю сбита воздушная цель, обломки упали на пустыре

"История Камилы — наша боль": Тутберидзе прервала молчание о допинг-тесте Валиевой

"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными

Путин: Зачем ВСУ сбили Ил-76? Я не знаю...

Стала известна причина масштабного сбоя в Рунете 30 января

В Севастополе объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта

Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

В МВД опровергли факт полицейской проверки в отношении певца Shaman

Более 200 тысяч наблюдателей будут следить за выборами президента России

Член ОП РФ Булгакова: Попытки делегитимации выборов остаются лишь попытками

31 января, 16:34
Попытки делегитимации выборов в России остаются лишь попытками. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Попытки делегитимации выборов в России остаются лишь попытками. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

В России никто не позволит сорвать предстоящие президентские выборы, к голосованию предстоит подготовить более 200 тысяч наблюдателей. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

"Попытки делегитимации выборов в России остаются лишь попытками. Выстроена огромная система общественного наблюдения. В активе Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" уже более 800 электоральных экспертов по всей стране", — отметила она.

По её словам, следует привлечь максимальное число сограждан к участию в организации голосования для обеспечения его беспристрастности. Булгакова напомнила, что 1 февраля Общественная палата РФ подпишет соглашение с партиями, чтобы объединить усилия по наблюдению за выборами.

Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина
Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина

Напомним, 15–17 марта этого года в России пройдут президентские выборы. 29 января ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него, за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!