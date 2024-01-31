Более 200 тысяч наблюдателей будут следить за выборами президента России Член ОП РФ Булгакова: Попытки делегитимации выборов остаются лишь попытками 31 января, 16:34 Попытки делегитимации выборов в России остаются лишь попытками. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

В России никто не позволит сорвать предстоящие президентские выборы, к голосованию предстоит подготовить более 200 тысяч наблюдателей. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

"Попытки делегитимации выборов в России остаются лишь попытками. Выстроена огромная система общественного наблюдения. В активе Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" уже более 800 электоральных экспертов по всей стране", — отметила она.

По её словам, следует привлечь максимальное число сограждан к участию в организации голосования для обеспечения его беспристрастности. Булгакова напомнила, что 1 февраля Общественная палата РФ подпишет соглашение с партиями, чтобы объединить усилия по наблюдению за выборами.

Напомним, 15–17 марта этого года в России пройдут президентские выборы. 29 января ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него, за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

Авторы Татьяна Миссуми