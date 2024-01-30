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Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина

Бабурин снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

30 января, 11:29
Сергей Бабурин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Сергей Бабурин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Российский политик Сергей Бабурин, баллотировавшийся от партии "Российский общенародный союз", заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ. При этом он призвал объединиться вокруг Владимира Путина.

"В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером", — сказал Бабурин.

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

Сергею Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990–1993), членом Совета республики Верховного совета РФ, а также депутатом Госдумы четырёх созывов. Решение о его выдвижении на президентские выборы – 2024 было принято на съезде "Российского общенародного союза" 24 декабря. При этом политик ранее уже принимал участие в президентских выборах — в 2018 году. Тогда он набрал всего 1,05% голосов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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