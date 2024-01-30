Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина Бабурин снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ 30 января, 11:29 Сергей Бабурин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Российский политик Сергей Бабурин, баллотировавшийся от партии "Российский общенародный союз", заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ. При этом он призвал объединиться вокруг Владимира Путина.

"В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером", — сказал Бабурин.

Сергею Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990–1993), членом Совета республики Верховного совета РФ, а также депутатом Госдумы четырёх созывов. Решение о его выдвижении на президентские выборы – 2024 было принято на съезде "Российского общенародного союза" 24 декабря. При этом политик ранее уже принимал участие в президентских выборах — в 2018 году. Тогда он набрал всего 1,05% голосов.

Авторы Александра Вишнякова