Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина
Бабурин снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ
Сергей Бабурин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Российский политик Сергей Бабурин, баллотировавшийся от партии "Российский общенародный союз", заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ. При этом он призвал объединиться вокруг Владимира Путина.
"В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером", — сказал Бабурин.
Сергею Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990–1993), членом Совета республики Верховного совета РФ, а также депутатом Госдумы четырёх созывов. Решение о его выдвижении на президентские выборы – 2024 было принято на съезде "Российского общенародного союза" 24 декабря. При этом политик ранее уже принимал участие в президентских выборах — в 2018 году. Тогда он набрал всего 1,05% голосов.