Памфилова: Заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,45 млн избирателей
Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали уже 1,45 млн избирателей. Такую цифру озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг, 8 февраля. Ещё 430 тысяч заявлений от россиян поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения.
"У нас подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них — на дистанционное электронное голосование в 28 регионах, которые мы определили для возможности голосовать дистанционно", — уточнила она.
Как напомнила глава ЦИК, подать соответствующие заявки можно на "Госуслугах", в МФЦ, а также в территориальной избирательной комиссии, а ближе к голосованию — через участковую комиссию.
Напомним, что выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, россияне смогут отдать голос ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев