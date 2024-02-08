Памфилова: Заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,45 млн избирателей

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали уже 1,45 млн избирателей. Такую цифру озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг, 8 февраля. Ещё 430 тысяч заявлений от россиян поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения.

"У нас подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них — на дистанционное электронное голосование в 28 регионах, которые мы определили для возможности голосовать дистанционно", — уточнила она.

Как напомнила глава ЦИК, подать соответствующие заявки можно на "Госуслугах", в МФЦ, а также в территориальной избирательной комиссии, а ближе к голосованию — через участковую комиссию.