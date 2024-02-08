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8 февраля, 08:39

Памфилова: Заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,45 млн избирателей

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали уже 1,45 млн избирателей. Такую цифру озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг, 8 февраля. Ещё 430 тысяч заявлений от россиян поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения.

"У нас подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них — на дистанционное электронное голосование в 28 регионах, которые мы определили для возможности голосовать дистанционно", — уточнила она.

Как напомнила глава ЦИК, подать соответствующие заявки можно на "Госуслугах", в МФЦ, а также в территориальной избирательной комиссии, а ближе к голосованию — через участковую комиссию.

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Напомним, что выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, россияне смогут отдать голос ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Марина Калегина
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