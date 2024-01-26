Россиянам рассказали о правилах голосования на выборах президента за рубежом

Зарегистрированным в России избирателям, которые во время президентских выборов будут находиться за границей, нужно прикрепиться там к избирательному участку, предварительно открепившись от "родного". Это удобно делать через систему "Мобильный избиратель", рассказал "Известиям" член ЦИК России Павел Андреев, отвечающий в числе прочего за международное сотрудничество.

"Те, кто имеет постоянную регистрацию в РФ, но планирует голосовать за рубежом, могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель", чтобы переприкрепиться на участок за рубежом. К сожалению, ввиду возможности проголосовать за рубежом, не совершая этих действий, многие игнорируют это требование", — посетовал он.

Дело в том, что проголосовать разрешат и в том случае, если гражданин не открепился по месту регистрации, но пришёл на зарубежный участок с паспортом. Тогда избиратель должен подписать заявление, что нигде больше не голосовал и осведомлён об ответственности за нарушение законодательства, предусмотренного КоАП и УК РФ. По словам Андреева, в будущем проблема с повторной подачей голоса будет решена благодаря обязательному консульскому учёту.