Проживающие в США россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ на трёх участках
Посол Антонов: Голосование на выборах президента РФ пройдёт в США 17 марта
Россияне, которые проживают на территории Соединённых Штатов Америки, смогут принять участие в предстоящих выборах президента России. Как рассказал в беседе с газетой "Известия" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, для них 17 марта откроют три избирательных участка.
"В Соединённых Штатах планируем открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. В качестве даты проведения выборов определено 17 марта. График работы участков будет размещён позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений", — пояснил дипломат.
По его словам, российское посольство в США развернуло масштабную работу по подготовке к президентским выборам. Дипломаты действуют в соответствии с законодательством и находятся в тесном контакте с ЦИК РФ, а также комиссией МИД по организации выборов, подчеркнул Антонов.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении пойти на новый срок и уже подал документы в ЦИК. Он баллотируется как самовыдвиженец.
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