Проживающие в США россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ на трёх участках

Россияне, которые проживают на территории Соединённых Штатов Америки, смогут принять участие в предстоящих выборах президента России. Как рассказал в беседе с газетой "Известия" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, для них 17 марта откроют три избирательных участка.

"В Соединённых Штатах планируем открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. В качестве даты проведения выборов определено 17 марта. График работы участков будет размещён позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений", — пояснил дипломат.