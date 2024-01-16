На площадках "Единой России" собрали более 1 млн подписей за выдвижение Путина

На площадках партии "Единая Россия" уже собрано более миллиона подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, которые пройдут 15–17 марта. Об этом сообщил секретарь генсовета политической организации Андрей Турчак.

"Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках "Единой России" в поддержку выдвижения президента", — написал Турчак в телеграм-канале.







По его словам, на дне сбора подписей работает около 20 тысяч волонтёров, которые ещё и выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов. Турчак рассказал, что Путина поддерживает очень много людей, и привёл в пример ситуацию в штабе в Рязани. Там на пункты сбора приходят семьями и рабочими коллективами люди разных возрастов и профессий.