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14 января, 12:14

Путин проведёт первое предвыборное мероприятие на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт первое мероприятие в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.

Подробности пока не раскрываются. Также, по словам Зарубина, Путин на следующей неделе примет участие в ряде совещаний. Так, глава государства встретится с членами кабмина и Совбеза. Кроме того, запланированы контакты на международном уровне.

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Напомним, выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании сейчас участвует 11 кандидатов в президенты. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — самовыдвиженцы. Одним из них является действующий глава государства Владимир Путин. Он подал документы в Центризбирком, и теперь происходит сбор подписей в его поддержку, коих необходимо не менее 300 тысяч. Однако цифра уже перевалила далеко за этот рубеж: на 12 января было собрано уже более 1,8 миллиона.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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