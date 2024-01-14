Путин проведёт первое предвыборное мероприятие на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт первое мероприятие в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.

Подробности пока не раскрываются. Также, по словам Зарубина, Путин на следующей неделе примет участие в ряде совещаний. Так, глава государства встретится с членами кабмина и Совбеза. Кроме того, запланированы контакты на международном уровне.