Путин призвал прокуратуру обеспечить законность выборов президента России
Российский лидер Владимир Путин потребовал внимательно проследить за тем, чтобы намеченные на март президентские выборы прошли в строгом соответствии с законом. Такое заявление политик сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.
Видеопоздравление Владимира Путина с Днём работника прокуратуры. Видео © t.me / Кремль.Новости
По словам главы государства, деятельность прокуроров высоко ценится властями и обществом. Граждане рассчитывают на то, что сотрудники надзорного органа продолжат добросовестно служить народу.
"Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", — отметил Путин, пожелав работникам прокуратуры здоровья и успехов.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала число кандидатов в президенты РФ. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы.
kremlin.ru