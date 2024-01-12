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11 января, 21:50

Путин призвал прокуратуру обеспечить законность выборов президента России

Российский лидер Владимир Путин потребовал внимательно проследить за тем, чтобы намеченные на март президентские выборы прошли в строгом соответствии с законом. Такое заявление политик сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Видеопоздравление Владимира Путина с Днём работника прокуратуры. Видео © t.me / Кремль.Новости

По словам главы государства, деятельность прокуроров высоко ценится властями и обществом. Граждане рассчитывают на то, что сотрудники надзорного органа продолжат добросовестно служить народу.

"Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", — отметил Путин, пожелав работникам прокуратуры здоровья и успехов.

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ЭИСИ: Выборы президента пройдут на фоне консолидации россиян вокруг лидера

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала число кандидатов в президенты РФ. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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