ЭИСИ: Выборы президента пройдут на фоне консолидации россиян вокруг лидера

11 января на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Старт политического сезона – 2024: основные ожидания". По словам политолога, профессора ВШЭ Марата Баширова, президентская кампания будет проходить в контексте пяти ключевых тем.

"СВО. Эти выборы носят референдумный характер, это подтверждение отношения людей к политике президента Путина. Процент явки будет подтверждать степень консолидации вокруг существующей власти. Состояние потребительского рынка внутри страны. Человек понимает политические, ценностные мотивы, но важно, что у него в кармане. Президентская команда очень многое сделала с точки зрения импортозамещения. Взгляд в будущее. Несмотря на внешнее давление, наше правительство активно занимается цифровизацией. Социальная политика. Особенно связанная с поддержкой участников СВО и их семей. Весь мир смотрит на эти выборы. Для людей важна легитимность, поддержка политики Путина", — сказал Баширов.

А одним из критериев легитимности выборов является конкурентность. Этап выдвижения прошли 11 кандидатов. Среди них как знакомые широкому кругу избирателей политики со стажем, так и новые для выборов такого уровня лица, в том числе и блогеры, что также говорит об абсолютной открытости избирательной системы России. Об этом рассказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, разделил всех кандидатов на несколько категорий — условную "пирамиду кандидатов", на верхнем уровне которой расположился Владимир Путин, уровень доверия общества к которому достигает 80%.

По словам Асафова, вероятно, что в бюллетене мы увидим от четырёх до шести кандидатов: действующего президента, представителей парламентских партий Леонида Слуцкого, Вячеслава Даванкова и Николая Харитонова. В случае успешного сбора подписей в бюллетень также могут попасть Борис Надеждин и Сергей Малинкович.

Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в свою очередь обратил внимание на то, что наибольший интерес избирателей вызовет кампания Владимира Путина. А доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин поделился мнением, что ЛДПР уже ведёт классическую кампанию, а "Новые люди" нацелились на молодой электорат.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова подробнее рассказала про "второгодника" Николая Харитонова (КПРФ), а также "фриков" и "чудаков".

Как показывает практика последних электоральных циклов, избирательная система России находится в самой лучшей форме по сравнению с другими странами. Все элементы, механизмы отлажены, система работает бесперебойно. Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил, что в России растёт уровень доверия избирателей к выборам. Система избирательных комиссий в России работает без проблем. В нашей стране присутствует три уровня наблюдения: со стороны кандидата/партии, со стороны общества и внешнее наблюдение. Каждый элемент представлен в нашей системе и постоянно совершенствуется.