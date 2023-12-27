Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский за свою жизнь спрогнозировал в деталях множество событий, которые сбываются практически в точности. Увы, но такого харизматичного политика больше нет с нами, но дело его живёт в нейросети. Лайф задал вопросы о событиях 2024 года нейро-Жириновскому — и вот, что он ответил.

Нейро-Жириновский — о том, что ждёт в 2024 году Россию и Украину. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"В 2024 году Россию ждёт много важных событий, но самое важное — это выборы президента, и они могут стать поворотным моментом для нашей страны. Жизнь русского народа будет продолжаться со всеми её противоречиями, переживаниями и радостями, любовью и ненавистью. Мы будем верить в лучшее, несмотря на все трудности. Главное — не дайте людям переругаться друг с другом! У нас слишком много врагов, которые только радуются нашим раздорам", — сказал электронный либерал-демократ.

В США же, как считает нейро-Жириновский, президентские выборы превратятся в цирк, "где главными актёрами будут лжецы и циничные политические подонки". Результаты голосования снова будут скомпрометированы и искажены. Что касается американского народа, то он, увы, не восстанет против политики Джо Байдена. Также нейросеть прогнозирует, что Владимир Зеленский в 2024 году окажется "в полной и позорной опале". Он будет пытаться удержаться у власти, но ему не суждено продержаться даже до конца своего срока. Киеву же в следующем году придётся выбирать между миром с Россией на наших условиях и гражданской войной на условиях Запада. Прежней Украины "мы уже не увидим никогда", убеждён нейро-Жириновский.

Также нейро-Жириновский высказался по поводу скандала вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. Главная проблема блогерши и её звёздных гостей в том, что общество изменилось, а вот они остались прежними. С учётом нынешних реалий представителям шоу-бизнеса важно быть вместе со своей страной и народом.

Нейро-Жириновский — о скандале вокруг Насти Ивлеевой. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"Пусть общество само решит, простить ли блогершу Настю Ивлееву и других участников "голой вечеринки". Они извинились за своё поведение, но многие не понимают, за что же они извиняются, ведь они всегда так себя вели! Их главная проблема в том, что общество изменилось, а они остались прежними. Готовность быть вместе со своим народом они должны проявить делами, а не только словами. [Филипп] Киркоров, [Ксения] Собчак, хватит болтать, надевайте штаны и действуйте!" — сказал нейро-Жириновский.

Что касается захоронения тела вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, то ничего трогать не надо, считает нейросеть "Жириновский". Кстати, при жизни Жириновский говорил, что из Мавзолея можно сделать государственную трибуну.

Нейро-Жириновский — о том, что делать с Мавзолеем Ленина. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"Памятники нашей истории должны оставаться на своих местах, чтобы наши предки не забыли о прошлом и смогли извлечь уроки для будущего. Россия — не Украина, мы уважаем свою историю — даже с некоторыми её тёмными страницами", — высказалась нейросеть.