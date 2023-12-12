Фаворит Жириновского раскрыл, как политик распорядился своими миллиардами в завещании

Основатель и бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский оставил в наследство детям лишь 20% от своего состояния. 70% политик завещал созданной им фракции, рассказал экс-депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, которого называют любимчиком Жириновского.

"Чтобы вы понимали, даже в своём завещании Жириновский оставлял 70% средств партии... Кто ещё может написать завещание, где ты своим троим детям оставляешь всего 20%?" — раскрыл подробности последней воли Жириновского Власов в беседе с сайтом mk.ru.

Ещё 10% наследства были переданы на нужды основанного им Института мировых цивилизаций (ИМЦ). Выходит, что каждому из троих детей политика причитается по 6,6% состояния отца. По словам Власова, после смерти Жириновского ЛДПР досталось от него порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, он оставил свою партию укомплектованной транспортом по высшему разряду. А ещё ЛДПР самая богатая и крупная фракция с точки зрения имеющейся в собственности недвижимости.