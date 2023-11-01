За лишение Василия Власова депутатского мандата проголосовали 300 коллег из "Единой России" и ЛДПР. А в КПРФ, "Справедливой России" и партии "Новые люди" инициативу не поддержали. Об этом в беседе с Лайфом рассказал сам парламентарий, назвав решение несправедливым.

Василий Власов прокомментировал Лайфу отзыв его депутатского мандата. Видео © LIFE / Павел Баранов

"Ну, в принципе, как и предполагалось, решение было принято заранее. Очень грустно, что всё читалось на лицах коллег, они были удивлены всей этой историей. Видно, кому-то перешёл дорогу, выступая на слишком острые темы. 300 голосов за от "Единой России" и ЛДПР, насколько я понял. То есть свои же. А как раз коллеги из КПРФ, "Справедливой России" и, насколько я понял, партии "Новые люди" не поддержали инициативу", — поделился Власов.

Его мандат прекращает действие с сегодняшнего дня. Экс-парламентарий отметил, что ситуация для него грустная, зато теперь у него есть возможность сосредоточиться на работе созданной им общественной организации. Депутатское удостоверение Власов намерен оставить на память. Также он собирается сегодня подать иск в Верховный суд, так как, по его словам, в процедуре отзыва мандата было допущено очень много нарушений.

Он ссылается на регламент, согласно которому комиссия не может вносить представление о лишении депутатских полномочий.

"Какой-то развод, понимаете?" — возмутился Власов, объяснив, что сначала ему сообщили, что заседания по его мандату не будет, потом сказали, что будет, а потом заявили, что оно состоится в понедельник.