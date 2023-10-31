Депутат Власов — о возможном лишении мандата: Это просто игра, чтобы меня убрать
Депутат Власов допустил, что заказчиком его увольнения из Думы может быть ЛДПР
Депутат Госдумы Василий Власов, которого хотят лишить мандата, в разговоре с телеграм-каналом SHOT заявил, что дело не в его компетенции или "прогулах" — таким нехитрым способом депутата просто решили убрать те, кому он оказался неудобен.
Депутат Василий Власов рассказал, почему партии ЛДПР выгодно лишить его мандата. Видео © t.me / SHOT
"Это просто игра ради того, чтобы меня убрать. Слава богу, меня миновали все криминальные истории: я не на взятке, понимаете?" — отметил парламентарий.
При этом, говоря о том, кто может быть "заказчиком", Власов предположил, что это его партия — ЛДПР, в частности, её глава Леонид Слуцкий, с которым у него периодически возникали конфликты.
"Я не тот человек, который будет ложиться под кого-то. Это его [Слуцкого] бесило, конечно, это ему не нравится. А я "плохой"! Потому что постоянно хожу и постоянно задаю вопросы ненужные. И меня лучше всего убрать", — заключил депутат.
Напомним, депутата Госдумы Василия Власова и его коллегу Вадима Белоусова хотят лишить мандатов из-за прогулов. Власов на это отвечает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований просто проходили по почте. Однако Комиссия ГД по вопросам депутатской этики поддержала инициативу лишить политиков мандатов за отсутствие на рабочем месте более месяца. Власов заявил, что в таком случае отправится на СВО.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ