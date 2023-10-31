Депутат Власов — о возможном лишении мандата: Это просто игра, чтобы меня убрать

Депутат Госдумы Василий Власов, которого хотят лишить мандата, в разговоре с телеграм-каналом SHOT заявил, что дело не в его компетенции или "прогулах" — таким нехитрым способом депутата просто решили убрать те, кому он оказался неудобен.

Депутат Василий Власов рассказал, почему партии ЛДПР выгодно лишить его мандата. Видео © t.me / SHOT

"Это просто игра ради того, чтобы меня убрать. Слава богу, меня миновали все криминальные истории: я не на взятке, понимаете?" — отметил парламентарий.

При этом, говоря о том, кто может быть "заказчиком", Власов предположил, что это его партия — ЛДПР, в частности, её глава Леонид Слуцкий, с которым у него периодически возникали конфликты.