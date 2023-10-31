Регион

Уведомления отключены

31 октября, 14:41

Слуцкий раскрыл истинного "заказчика" изгнания самого молодого депутата из Госдумы

Слуцкий не считает себя заказчиком в деле лишения мандата депутата Власова

Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на обвинения самого молодого депутата нижней палаты Василия Власова, который назвал старшего коллегу заказчиком дела о лишении его мандата.

Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о деле Василия Власова. Видео © LIFE

"Он [Власов] может ещё и не то говорить. Конечно, это не так. Это норма закона. Он не ходил на комиссию, где он, как и депутат Белоусов, числятся, по сути дела. Так что здесь ничего не добавишь", сказал Слуцкий Лайфу.

Он отметил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о возможном исключении Власова из ЛДПР и передаче его мандата.

Депутат Власов принёс пачку грамот на заседание, где решится судьба его мандата

Депутат Власов принёс пачку грамот на заседание, где решится судьба его мандата

Напомним, депутата Госдумы Василия Власова и его коллегу Вадима Белоусова хотят лишить мандатов из-за прогулов. Власов на это отвечает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований просто проходили по почте. Однако Комиссия ГД по вопросам депутатской этики поддержала инициативу лишить политиков мандатов за отсутствие на рабочем месте более месяца. Власов заявил, что в таком случае отправится на СВО.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров