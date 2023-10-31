Слуцкий раскрыл истинного "заказчика" изгнания самого молодого депутата из Госдумы
Слуцкий не считает себя заказчиком в деле лишения мандата депутата Власова
Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на обвинения самого молодого депутата нижней палаты Василия Власова, который назвал старшего коллегу заказчиком дела о лишении его мандата.
Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о деле Василия Власова. Видео © LIFE
"Он [Власов] может ещё и не то говорить. Конечно, это не так. Это норма закона. Он не ходил на комиссию, где он, как и депутат Белоусов, числятся, по сути дела. Так что здесь ничего не добавишь", — сказал Слуцкий Лайфу.
Он отметил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о возможном исключении Власова из ЛДПР и передаче его мандата.
Напомним, депутата Госдумы Василия Власова и его коллегу Вадима Белоусова хотят лишить мандатов из-за прогулов. Власов на это отвечает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований просто проходили по почте. Однако Комиссия ГД по вопросам депутатской этики поддержала инициативу лишить политиков мандатов за отсутствие на рабочем месте более месяца. Власов заявил, что в таком случае отправится на СВО.
LIFE / Павел Баранов