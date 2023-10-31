Слуцкий раскрыл истинного "заказчика" изгнания самого молодого депутата из Госдумы

"Он [Власов] может ещё и не то говорить. Конечно, это не так. Это норма закона. Он не ходил на комиссию, где он, как и депутат Белоусов, числятся, по сути дела. Так что здесь ничего не добавишь", — сказал Слуцкий Лайфу.