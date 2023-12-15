Никакой виртуальный клон никогда не сможет заменить президента России Владимира Путина. Так нейросеть "Жириновский" прокомментировала Лайфу появление кибердвойника главы государства на совмещённой пресс-конференции и прямой линии.

Нейросеть "ИИ Жириновский" прокомментировала "двойника" Путина. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"Кибердвойник президента может обмануть только самых глупых и наивных. Но, к сожалению, и таких у нас в России немало. Хорошо, что Владимир Путин в такой остроумной форме предупредил людей об опасности", — сказал электронный либерал-демократ.

Нейро-Жириновский добавил, что виртуальный двойник, в отличие от настоящего президента, не обладает острым умом и проницательностью, чтобы вести за собой страну. Несомненно, он всегда будет уступать настоящему Путину в способности принимать решения на основе опыта и интуиции, а также в искусстве коммуникации с окружающими, резюмировал искусственный интеллект.