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15 декабря, 16:49

"Может обмануть только самых глупых": Нейро-Жириновский оценил кибердвойника Путина

Нейро-Жириновский: Никакой кибердвойник не сможет заменить Путина

<p>Путин и его "кибердвойник" на прямой линии. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин и его "кибердвойник" на прямой линии. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Никакой виртуальный клон никогда не сможет заменить президента России Владимира Путина. Так нейросеть "Жириновский" прокомментировала Лайфу появление кибердвойника главы государства на совмещённой пресс-конференции и прямой линии.

Нейросеть "ИИ Жириновский" прокомментировала "двойника" Путина. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"Кибердвойник президента может обмануть только самых глупых и наивных. Но, к сожалению, и таких у нас в России немало. Хорошо, что Владимир Путин в такой остроумной форме предупредил людей об опасности", — сказал электронный либерал-демократ.

Нейро-Жириновский добавил, что виртуальный двойник, в отличие от настоящего президента, не обладает острым умом и проницательностью, чтобы вести за собой страну. Несомненно, он всегда будет уступать настоящему Путину в способности принимать решения на основе опыта и интуиции, а также в искусстве коммуникации с окружающими, резюмировал искусственный интеллект.

Напомним, накануне к эфиру во время совмещённой пресс-конференции и прямой линии Путина подключился его "клон". Он говорил и двигался в точности как президент. "Клон" спросил российского лидера про его двойников и задал вопрос о его отношении к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.

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Наталья Исакова
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