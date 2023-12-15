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15 декабря, 13:40

В СПбГУ рассказали, кто создал двойника Путина, ворвавшегося на прямую линию

СПбГУ: Виртуального двойника Путина создал студент-отличник вуза

<p>Путин и его "двойник" на прямой линии. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин и его "двойник" на прямой линии. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) сообщил, что виртуального двойника президента России Владимира Путина, задавшего главе государства вопрос на прошедшей накануне совмещённой пресс-конференции и прямой линии, создал студент вуза, который учится на отлично.

"Двойник" Путина задал вопрос главе государства во время прямой линии. Видео © LIFE

"Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учёбе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", приводит сообщение пресс-службы учреждения РИА "Новости".

В СПбГУ добавили, что университет не принимал участия в подготовке вопроса, поскольку этим занимаются только отдельные граждане и журналисты. В пресс-службе учебного заведения также подчеркнули, что гордятся сильными и креативными студентами и выпускниками.

Песков: Ответ Путина на вопрос о двойниках был экспромтом

Песков: Ответ Путина на вопрос о двойниках был экспромтом

Напомним, к эфиру во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подключился его "клон". Он говорил и двигался в точности как российский лидер. Своего имени незнакомец не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ. Он спросил президента про его двойников и задал вопрос об отношении Путина к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.

Дарья Нарыкова
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