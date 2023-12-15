В СПбГУ рассказали, кто создал двойника Путина, ворвавшегося на прямую линию
СПбГУ: Виртуального двойника Путина создал студент-отличник вуза
Путин и его "двойник" на прямой линии. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) сообщил, что виртуального двойника президента России Владимира Путина, задавшего главе государства вопрос на прошедшей накануне совмещённой пресс-конференции и прямой линии, создал студент вуза, который учится на отлично.
"Двойник" Путина задал вопрос главе государства во время прямой линии. Видео © LIFE
"Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учёбе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", — приводит сообщение пресс-службы учреждения РИА "Новости".
В СПбГУ добавили, что университет не принимал участия в подготовке вопроса, поскольку этим занимаются только отдельные граждане и журналисты. В пресс-службе учебного заведения также подчеркнули, что гордятся сильными и креативными студентами и выпускниками.
Напомним, к эфиру во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подключился его "клон". Он говорил и двигался в точности как российский лидер. Своего имени незнакомец не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ. Он спросил президента про его двойников и задал вопрос об отношении Путина к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.