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Песков: Ответ Путина на вопрос о двойниках был экспромтом

14 декабря, 16:15
<p>Двойник Путина, который задал вопрос президенту РФ на прямой линии. Фото © LIFE </p>

Двойник Путина, который задал вопрос президенту РФ на прямой линии. Фото © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов Лайфа, что Владимира Путина никто не предупреждал о вопросе о двойнике в ходе сегодняшней большой пресс-конференции.

"Это был экспромт", — заверил Песков в беседе с Лайфом.

Напомним, к эфиру во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подключился его "клон". Он говорил и двигался в точности как действующий российский лидер. Своего имени незнакомец не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ. Он спросил президента про его двойников и задал вопрос об отношении Путина к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.

Путин ответил на вопросы про ИИ и двойников. Видео © LIFE

Напомним, в начале ноября пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос о двойниках российского лидера. Представитель Кремля отметил, что "Путин у нас один".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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