Песков: Ответ Путина на вопрос о двойниках был экспромтом

Напомним, к эфиру во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подключился его "клон". Он говорил и двигался в точности как действующий российский лидер. Своего имени незнакомец не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ. Он спросил президента про его двойников и задал вопрос об отношении Путина к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.