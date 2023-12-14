Песков: Ответ Путина на вопрос о двойниках был экспромтом
Двойник Путина, который задал вопрос президенту РФ на прямой линии. Фото © LIFE
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов Лайфа, что Владимира Путина никто не предупреждал о вопросе о двойнике в ходе сегодняшней большой пресс-конференции.
"Это был экспромт", — заверил Песков в беседе с Лайфом.
Напомним, к эфиру во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подключился его "клон". Он говорил и двигался в точности как действующий российский лидер. Своего имени незнакомец не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ. Он спросил президента про его двойников и задал вопрос об отношении Путина к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.
Путин ответил на вопросы про ИИ и двойников. Видео © LIFE
Напомним, в начале ноября пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос о двойниках российского лидера. Представитель Кремля отметил, что "Путин у нас один".