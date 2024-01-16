В России проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборы
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборы
"Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина. Обложка © Пресс-служба ЕР
Партия "Единая Россия" проводит на всех своих площадках единый день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.
"Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина. Обложка © Пресс-служба ЕР
Сбор подписей проводится на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, а также штабов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР). Пункты сбора подписей открылись в девять утра и продолжат работать до восьми вечера по местному времени.
По информации пресс-службы партии, уже 40 тысяч человек приняли участие в едином дне сбора подписей в регионах Дальнего Востока и Сибири.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала число кандидатов в президенты РФ. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил о намерении пойти на новый срок. В поддержку самовыдвижения Путина собрано уже более 1,8 млн подписей. Также 29 декабря был запущен предвыборный сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.