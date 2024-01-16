В России проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборы

Партия "Единая Россия" проводит на всех своих площадках единый день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

"Единая Россия" проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина. Обложка © Пресс-служба ЕР

Сбор подписей проводится на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, а также штабов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР). Пункты сбора подписей открылись в девять утра и продолжат работать до восьми вечера по местному времени.





По информации пресс-службы партии, уже 40 тысяч человек приняли участие в едином дне сбора подписей в регионах Дальнего Востока и Сибири.