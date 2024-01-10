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10 января, 11:41

Волонтёры собрали подписи в поддержку самовыдвижения Путина в буддийском храмовом комплексе

Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку Путина

Ламы и верующие Читинского дацана в Забайкалье поставили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина. Как сообщает ГТРК "Чита", они уверены, что сегодня нашей многонациональной стране необходимо единство, вне зависимости от вероисповедания.

Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку самовыдвижения Путина. Видео © YouTube / ГТРК Чита

А в Рождественский сочельник штаб общественной поддержки Путина с целью поставить свою подпись посетил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Он назвал это своим долгом.

"Я гражданин России, люблю Россию, меня интересуют судьба и будущее России, и поэтому решил прийти... Церковь учит, что мы должны быть едины во Христе. Естественно, и в государстве это единство должно быть", — отметил Димитрий.

Также в штаб приходят волонтёры разных общественных организаций и неравнодушные люди. Например, по словам многодетной матери Кристины Орловой, она поставила подпись, поскольку её муж находится в зоне проведения спецоперации. Девушка считает, что "здесь тоже фронт", который требует объединения вокруг президента для защиты наших ценностей.

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Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идёт на них как самовыдвиженец и уже подал документы в Центризбирком. Волонтёры собирают подписи в его поддержку, коих на данный момент более 1,3 миллиона из 89 регионов страны. Лайф также сообщал о том, что предвыборный сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина был запущен 29 декабря. На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Обложка ©

YouTube / ГТРК Чита

Матвей Константинов
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