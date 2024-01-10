Волонтёры собрали подписи в поддержку самовыдвижения Путина в буддийском храмовом комплексе

Ламы и верующие Читинского дацана в Забайкалье поставили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина. Как сообщает ГТРК "Чита", они уверены, что сегодня нашей многонациональной стране необходимо единство, вне зависимости от вероисповедания.

Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку самовыдвижения Путина. Видео © YouTube / ГТРК Чита

А в Рождественский сочельник штаб общественной поддержки Путина с целью поставить свою подпись посетил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Он назвал это своим долгом.

"Я гражданин России, люблю Россию, меня интересуют судьба и будущее России, и поэтому решил прийти... Церковь учит, что мы должны быть едины во Христе. Естественно, и в государстве это единство должно быть", — отметил Димитрий.