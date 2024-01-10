Волонтёры собрали подписи в поддержку самовыдвижения Путина в буддийском храмовом комплексе
Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку Путина
Ламы и верующие Читинского дацана в Забайкалье поставили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина. Как сообщает ГТРК "Чита", они уверены, что сегодня нашей многонациональной стране необходимо единство, вне зависимости от вероисповедания.
Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку самовыдвижения Путина. Видео © YouTube / ГТРК Чита
А в Рождественский сочельник штаб общественной поддержки Путина с целью поставить свою подпись посетил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Он назвал это своим долгом.
"Я гражданин России, люблю Россию, меня интересуют судьба и будущее России, и поэтому решил прийти... Церковь учит, что мы должны быть едины во Христе. Естественно, и в государстве это единство должно быть", — отметил Димитрий.
Также в штаб приходят волонтёры разных общественных организаций и неравнодушные люди. Например, по словам многодетной матери Кристины Орловой, она поставила подпись, поскольку её муж находится в зоне проведения спецоперации. Девушка считает, что "здесь тоже фронт", который требует объединения вокруг президента для защиты наших ценностей.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идёт на них как самовыдвиженец и уже подал документы в Центризбирком. Волонтёры собирают подписи в его поддержку, коих на данный момент более 1,3 миллиона из 89 регионов страны. Лайф также сообщал о том, что предвыборный сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина был запущен 29 декабря. На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.
YouTube / ГТРК Чита