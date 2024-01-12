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В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

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В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

12 января, 07:46
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Россияне оставили свыше 1,8 миллиона подписей, поддержав самовыдвижение кандидатом в президенты РФ действующего российского лидера Владимира Путина Об этом рассказали в его избирательном штабе.

"По всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов", — уточняется в заявлении.

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Напомним, выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала число кандидатов в президенты РФ. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил о намерении пойти на новый срок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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